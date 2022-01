Participante do grupo Pipoca do ‘Big Brother Brasil’ a médica garante que vai fazer história

“Como me chamam de madrugada, de noite ou em qualquer momento para o plantão, meu pai e minha mãe ficaram com medo de eu ter que sair na rua nesses horários e decidiram fazer, aqui dentro de casa, um acesso direto aos fundos do hospital”.

Esse cuidado da família se faz presente em todos os momentos da manhã agitada, com a irmã ajudando a arrumar as malas – “Essa roupa fica tão bonita, não quer levar?” -, a mãe preocupada e com o olhar atento aos detalhes – “Posso fazer as perguntas que o seu pai faria agora, para ficar tranquila?” – e Laís deixando algumas instruções – “Vai ter que pentear e limpar os olhinhos da Nalu todo dia, tá?”.

Pronta para se aventurar num reality e ser vista por milhões, ainda sobra tempo para encarar uma última tensão de quem já está acostumada a viver sendo observada.

Na cidade pequena, com aproximadamente 17 mil habitantes, a vizinha manda um áudio para Cleusania, avisando que um carro que ela nunca viu parou na porta da casa. “Não, é que a Laís tá indo viajar com umas colegas pra um curso em São Paulo”, responde a mãe por mensagem.

“Imagina o alvoroço que vai ser em Crixás…”, deixa no ar a agora sister do BBB22 sobre seu futuro, que começa a mudar definitivamente a partir do dia 17 de janeiro.

Por Ana Clara Puñal, Gshow — Crixás – Goiás