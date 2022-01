PC divulga imagens dos suspeitos pela morte do taxista no Coroa do Meio. Veja o vídeo

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (14), imagens de câmeras de segurança que mostram cenas do crime da qual foi vítima o taxista Gednilson da Conceição Santos. Informações que levem a polícia a identificar os suspeitos pode ser feitas por meio do disque denúncia 181. O sigilo é garantido.

Sequência

O vídeo mostra o táxi da vítima parado em uma rua do bairro Coroa do Meio. É possível notar luta corporal dentro do carro entre o taxista e dois homens suspeitos de praticar o crime.

Um dos suspeitos sai do carro e outro continua as agressões a vítima dentro do táxi De repente, o veículo acelera com parte do corpo da taxista para fora. A vítima é arrastada por vários quarteirões.

No minuto 2,15”, uma câmera de segurança flagra o suspeito que estava dentro do carro fugindo a pé, após abandonar o carro e o corpo da vítima.

O fim do vídeo apresenta uma sequência de fotos dos suspeitos na região onde ocorreu o crime, bem como imagens de uma mochila abandonada que foi usada pelos criminosos na hora do crime, uma farda de uma empresa, além de uma foto lado a lado do suspeito 1 (condutor o veículo) e do suspeito 2.

Informações e foto SSP