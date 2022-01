Radialista Magno de Jesus filia-se ao DC e reafirma pré-candidatura a deputado estadual

No início da tarde desta quinta-feira, 13, em entrevista ao programa “Gata Amarrada”, pela rádio Rio FM, da cidade de Estância, o radialista Magno de Jesus, 50, reafirmou sua pré-candidatura a deputado estadual.

Magno de Jesus, informou ainda, que a convite de Airton Costa, presidente do Diretório Estadual do Democracia Cristã, se filiou a este partido, que lhe garantiu legenda para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.

Segundo o radialista, que também é licenciado em Letras Português e Bacharel em Direito, é a primeira vez que ele disputará para deputado estadual, uma vez que já foi candidato a vereador por cinco vezes.

QUEM É MAGNO DE JESUS

Magno de Jesus, vem de uma prole de oito irmãos, é filho do pedreiro e ex-jogador do Estanciano Esporte Clube, Antônio Rosa, conhecido por Varão, já falecido e da senhora Valdete, funcionária aposentada do Asilo Santo Antônio. Ele é natural de Estância, casado e pai de quatro filhos.

Magno de Jesus é radialista com DRT desde 1991, jornalista reconhecido pela Delegacia Regional do Trabalho; já foi secretário de Comunicação da Prefeitura de Estância e atuou como corresponde das rádios Cultura, Jornal e outras.

Magno de Jesus é músico, autor do Hino do Estanciano Esporte Clube, tocou na Lira Carlos Gomes, fez parte da sua diretoria e realizou durante 11 anos o Encontro de Filarmônicas de Estância, onde envolveu diversas bandas filarmônicas do Estado; já foi Conselheiro Tutelar e atualmente produz e apresenta há 24 anos, o programa “A Banda no Coreto”, pela rádio comunitária Mar Azul FM.

Para Magno de Jesus, a cidade de Estância e região, estão carentes de um deputado que enxergue a cultura e o social; precisa de um deputado que lute e reivindique do governador políticas públicas para desenvolver a população mais carente. “O deputado que for eleito pelo povo estanciano, precisa resgatar seu nome na história da Assembleia Legislativa e ser uma voz forte que lute com civilidade perante o governador, por emprego e renda, como fizeram os deputados de outrora: Nivaldo Silva e Valter Cardozo”, destacou o radialista.

Assessoria de Imprensa