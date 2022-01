Reforma política é uma miragem

Por Adiberto de Souza *

Chegamos a mais um ano eleitoral sem aprovar a tão necessária Reforma Polícia, tema recorrente no país, mas que não avança no Congresso nem a pau. Prometida há anos, esta importante reforma não sai do papel simplesmente por não interessar à maioria dos políticos com mandatos. Qual deputado ou senador, eleito graças às malas pretas, caixas dois, compra de votos e outras cositas más vai querer moralizar as campanhas eleitorais, defender eleições justas? Os congressistas que discordam da maioria até podem se esgoelar nas tribunas dos parlamentos, porém não conseguirão aprovar nada que contrarie o enorme e fedorento ninho de ratos instalado no Congresso. Só Jesus na causa!

Bola fora

O site O Antagonista revela que o presidente Jair Bolsonaro (PL) contará com candidaturas bolsonaristas em pelo menos sete estados do Nordeste. Em Sergipe, segundo o portal de notícias, “o palanque bolsonarista deverá ser encabeçado pelo deputado federal Laércio Oliveira (PP)”. A informação não procede por um simples motivo: embora seja pré-candidato ao governador, o parlamentar disputa a sua indicação com outros pretendentes. Além do mais, quem prometeu a Bolsonaro montar palanque em Sergipe pra ele foi o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). Aff Maria!

Direito à aposentadoria

Muita gente não sabe que, mesmo sem ter uma renda, as donas de casa também podem se aposentar e receber o benefício mensal. Basta estarem inscritas no INSS e pagar as contribuições. Elas podem se inscrever na Previdência como contribuintes facultativas, desde que não exerçam outra atividade que as tornem contribuintes obrigatórias. Então, tá!

Duelo na feira

Não se surpreendam se os ex-prefeitos Christiano Cavalcante (PSC) e Manoel Sukita (Republicanos) saírem no braço qualquer hora dessa. Tal hipótese aumentou depois que o primeiro afirmou que “quem não aguentar se deite, porque o trator está ligado”. Sukita vestiu a carapuça e avisou ao desafeto que é campeão em artes marciais e não deixará barato se for agredido por Christiano no meio da feira. Aliás, o “Bruce Lee” sergipano só chama o adversário de “gigolô” por ser, segundo garante, mantido financeiramente pela prefeita de Capela, Silvany Mamlak (PSC). Crendeuspai!

Pré-candidatos reunidos

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), foi visitado pelo deputado federal Laércio Oliveira (PP). Ambos trataram sobre emendas do Orçamento da União em favor da capital, mas usaram maior parte do tempo falando sobre política. Pré-candidatos ao governo de Sergipe, Edvaldo e Laércio trabalham para conquistar a simpatia dos governistas que vão definir quem do grupo disputará a cadeira do governador Belivaldo Chagas (PSD). Além deles, também sonham com tal indicação o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ulices Andrade. Ah, bom!

Juventude desigual

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O estudo alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Misericórdia!

Vão às urnas

Os cartolas vão reeleger, nesta sexta-feira, o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas. A reeleição está garantidíssima, pois apenas a chapa “O futebol sergipano no rumo certo” foi inscrita para participar do pleito. Ademais, “Miltinho” espera contar com 100% dos votos, pois todos os “eleitores” já se declararam favoráveis à permanência dele no comando da FSF por mais quatro anos. Em 2018, Milton Dantas teve cerca de 90% dos votos. Marminino!

Invasão do Palácio

Durante a assembleia dos policiais civis, militares e bombeiros se chegou a discutir a invasão do Palácio do Governo de Sergipe. Felizmente, a “proposta” não teve adesão da maioria dos manifestantes, pois a ocupação de um prédio público pelo braço armado do Estado seria uma grave ameaça à ordem democrática. Tomara que as lideranças do Movimento Polícia Unida consigam conter os ânimos dos liderados mais afoitos. As reivindicações dos policiais são justas, mas, nem por isso, é aceitável o uso da força para obrigar o governo a atende-las. Home vôte!

Braços na seringa

Apesar do presidente Jair Bolsonaro (PL), Sergipe recebe hoje as primeiras doses de vacinas pediátricas contra a covid-19. Após a derrota o capitão de pijama em seu desejo de impedir a vacinação infantil, os profissionais de saúde propagam a importância de se imunizar as crianças de 5 a 11 anos de idade contra uma doença mortal. Além de lutarem contra a covid-19, as pessoas sensatas enfrentam os negacionistas, que espalham criminosas fake news contra a vacinação da meninada. Arre égua!

Taxa proibida

A Justiça concedeu uma liminar suspendendo a cobrança da taxa de esgoto praticada em Itabaiana pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Pelo que determina o juiz da 1ª Vara Cível, Herval Vieira, a suspensão deve ser feita imediatamente, sob pena de a Deso pagar uma multa mensal. Autor da ação popular, o presidente da Câmara de Vereadores, Marcos Oliveira (DEM), disse que a decisão judicial foi uma vitória de todos os itabaianenses, revoltados contra a cobrança abusiva da taxa de esgoto. Então, tá!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Que mania essa de andarem juntas pessoas de pavio curto e caixa de fósforos…”. Credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 6 de maio de 1916.

* É editor do Portal Destaquenotícias