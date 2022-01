Sergipe recebe 14.600 doses de vacinas pediátricas contra Covid

Sergipe recebe 14.600 doses de vacinas pediátricas contra a Covid

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu na tarde desta sexta-feira, 14, a primeira remessa de vacinas pediátricas contra a Covid-19, contendo 14.600 doses. Os imunobiológicos da fabricante Pfizer são destinados à vacinação de crianças de 5 a 11 anos. O quantitativo de vacinas enviado pelo Ministério da Saúde a Sergipe, representa apenas 6% do necessário para imunizar todo o público-alvo, que é de aproximadamente 240 mil crianças.

A SES em reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira, com o Colegiado Intergestores Estaduais (CIE), pactuou com os gestores municipais que, dentro da faixa-etária determinada (crianças de 5 a 11), os primeiros grupos a receberem as doses pediátricas em Sergipe serão: índios aldeados, as crianças com deficiência permanente e com comorbidade (Síndrome de Down, autismo, doenças neurológicas e outras). Também ficou acordado que a Secretaria, através da Central de Imunização distribuirá as vacinas neste sábado,15.

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, comemorou a introdução do novo público no processo de imunização contra a Covid-19 em Sergipe. “Finalizada a reunião com todos os secretários municipais de saúde, fica pactuado que iniciaremos a campanha com as crianças que possuem comorbidades ou deficiência permanente e índios aldeados. Nesse momento, marcamos também a história da vacinação contra a Covid-19, atendendo ao público da família. Será a nossa última população a ser vacinada, as nossas crianças, levando assim uma imunização de forma completa para a família sergipana”, salienta a secretária.

Essas vacinas destinadas às crianças além de apresentarem rotulagem específica, de cor alaranjada, também possuem uma dosagem menor. A enfermeira de imunização da SES, Ana Lira, reforça que as vacinas são seguras e salienta a necessidade da imunização. “Precisamos deixar claro que a vacina para ser autorizada pela Anvisa é um imunizante que já terminou a fase de testes. O que iremos aplicar agora não é uma vacina teste, é um imunizante que já foi comprovado que é seguro, eficaz e que não tem efeitos adversos graves. Os pais ou responsáveis pelas crianças de 5 a 11 anos devem ter a tranquilidade e a segurança que precisamos vacinar as nossas crianças. A Covid está entre as 10 doenças que mais matam crianças, então precisamos imunizar esse público”, destacou Ana Lira.

A SES orienta os pais e responsáveis das crianças a ficarem atentos às informações divulgadas pelos municípios em suas redes sociais. Em caso de dúvida, os usuários também podem procurar as UBSs para obter informações.

Além das doses pediátricas, também chegaram nesta tarde, 15.500 doses do imunizante Janssen e 78.390 doses da Pfizer. Essas remessas serão destinadas para a aplicação da dose de reforço.

Foto: Flavia Pacheco