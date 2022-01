Shopping Jardins Online realiza promoção compre e ganhe

Pedidos realizados até domingo, 16 de janeiro, na plataforma de compras online do Shopping Jardins, valem 1 hidratante Beijinho de O Boticário

Até o próximo domingo, 16 de janeiro, acontece a liquidação BBB Verão 2022 no Shopping Jardins, em Aracaju (SE), e neste período, o canal de compras online do empreendimento está presenteando os clientes com uma loção hidratante Beijinho de O Boticário. Para ser agraciado, basta acessar o site shoppingjardinsonline.com.br ou aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS), adicionar itens da curadoria especial do Verão 2022 na sacola e finalizar o pedido.

As compras realizadas de 13 a 16 de janeiro chegam acompanhadas de um voucher para a retirada do hidratante Beijinho Cuide-se Bem (50ml) na loja O Boticário do Shopping Jardins. O presente deve ser resgatado até o dia 23 de janeiro. O regulamento completo está disponível no site shoppingjardins.com.br.

O BBB Verão 2022 segue até domingo (16) nas lojas físicas e online do Shopping Jardins. Os descontos chegam a 70% em itens e serviços de diversos segmentos como moda feminina, masculina e infantil, acessórios, perfumaria, telefonia, eletrodomésticos, artigos para o lar, beleza e autocuidado.

Funcionamento e atendimento online

Até sábado (15), todas as lojas do Shopping Jardins funcionam das 10h às 22h. No domingo (16), as operações de lazer e alimentação abrem das 12h às 21h, demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. O Shopping Jardins Online opera de acordo com o horário do shopping e atende a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega das refeições é de até uma hora e, para os demais produtos, o tempo estimado é de 1 dia útil. As entregas são feitas por delivery, pick up center ou locker (armário inteligente).

BBB no Shopping Jardins Online

O quê? Durante a temporada de liquidação do Shopping Jardins, as compras realizadas na plataforma Shopping Jardins Online (curadoria Verão 2022) valem 1 loção hidratante Beijinho O Boticário.

Quando? Pedidos realizados até as 22horas do domingo, 16 de janeiro.

Onde? Site shoppingjardinsonline.com.br ou aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS).

Quanto? Pedidos com itens da curadoria Verão 2022 ganham um voucher para retirada de loção hidratante Beijinho (50 ml) na loja O Boticário do Shopping Jardins.

Mais informações? Regulamento completo disponível no site shoppingjardins.com.br.

