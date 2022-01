Simão Dias: Prefeitura autoriza obras para Centro Municipal de Saúde e Praça da Juventude

Mais duas obras foram autorizadas pelo prefeito Cristiano Viana na noite desta quinta-feira,13 de janeiro, durante solenidade promovida pela Prefeitura de Simão Dias, através das Secretarias Municipais de Saúde e de Infraestrutura e Urbanismo.

Foram dadas ordens de serviço para reforma do prédio do antigo CESP, onde será implantado o Centro Municipal de Saúde ‘Givanildo Viana Menezes’, e para conclusão da obra da Praça da Juventude.

O ato ocorreu na sede do antigo CESP e reuniu o prefeito Cristiano Viana, a primeira-dama Cláudia Cristiane, o deputado estadual, Luciano Pimentel, o ex-deputado Valadares Filho, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, o secretário de Infraestrutura, Ednei Souza, secretários municipais, vereadores, colaboradores da administração e o público em geral.

“Simão Dias se transformou em um verdadeiro canteiro de obra. São obras nas áreas de educação, infraestrutura, esporte e saúde, como a reforma para a implantação do Centro Municipal de Saúde e da conclusão da Praça da Juventude. Fico feliz em poder contribuir com o desenvolvimento do nosso município”, destacou o prefeito.

A obra no antigo CESP será feita com recursos próprios e da Praça da Juventude tem origem financeira de emenda parlamentar recuperada pela atual gestão. Ambas as obras fazem parte do Programa Acelera Simão Dias.

O Centro Municipal de Saúde ‘Givanildo Viana Menezes’ será um dos mais modernos do interior sergipano, e tornará referência em saúde pública em Sergipe. Será composto por consultórios para especialidades médicas, laboratório de análises clínicas, centro de fisioterapia, raio-x, ultrassom, Programa ‘Melhor em Casa’, espaço integrado, composto por recepção climatizada, convivência externa e uma lanchonete.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias