Terceira temporada do Pôr do Sol  acontece neste sábado

A Prefeitura de São Cristóvão, através da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), realiza a terceira temporada do Pôr do Sol na Cidade Mãe. O evento vai acontecer neste sábado (15), às 16h, na Praça da Matriz, localizada no Centro Histórico da cidade e contará com uma vasta programação, que envolve Feira de Artesanato, Feira de Gastronomia e atrações musicais, com as bandas Paralello e Júnior Brava.

De acordo com a diretora de cultura e arte da Fumctur, Elma Santos, este é um evento que tem um grande potencial turístico, pois além de contribuir economicamente para a cidade, pode atrair um número maior de visitantes. “O Projeto Pôr do Sol, como o nome já sugere, é um convite à apreciação do lindo pôr do sol da Cidade Mãe de Sergipe. O evento foi criado a partir da perspectiva do impulsionamento do turismo, do fomento ao consumo da produção cultural local e sergipana, bem como do incentivo ao comércio local, do entorno do Centro Histórico da cidade”, explica.

As primeiras edições do evento ocorreram antes da pandemia e, segundo a diretora, a festa foi muito bem recebida tanto pelos moradores da cidade quanto pelos visitantes que estiveram presentes. “A vantagem é que os turistas além de aproveitar a programação do projeto e ainda podem circular pelos diversos pontos turísticos que a cidade oferece. Infelizmente, por conta da pandemia, não realizamos o projeto nos últimos dois anos, porém agora estamos aproveitando esse período de maior fluxo turístico no estado, pois é preciso estimular a vinda de pessoas e manter viva essa cultura”, enfatiza Elma Santos.

Da assessoria

Foto: Dani Santos