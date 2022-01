Vereador Eduardo Lima trabalhou a questão social com afinco em 2021

Eduardo Lima vereador por Aracaju pelo partido Republicanos, encontrou no ano de 2021 muitos desafios. Para o parlamentar o maior deles foi lidar com a dor de tantas famílias aracajuanas acometidas pelos transtornos causados pela pandemia do Coronavírus.

Dentre os problemas causados pela enfermidade às famílias da capital, o maior deles envolveu a perda do provedor da renda, acometido pelas complicações causadas pelo vírus, ou a perda do emprego, causada pelo fechamento de muitos estabelecimentos de trabalho, mudando dessa forma a realidade das famílias e consequentemente sua condição social.

Pessoas que outrora tinham seu sustento garantido, em algum momento do período pandemico se viram em situação de vulnerabilidade social com a fome batendo em suas portas, dependendo do auxílio de instituições sociais ou de pessoas da sociedade para garantir no mínimo sua alimentação.

O trabalho do vereador Eduardo Lima, durante todo o ano de 2021, buscou com afinco minimizar a dor dessas famílias através do encaminhamento das mesmas aos equipamentos do poder público municipal, a exemplo dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que auxíliam as famílias em situação de vulnerabilidade.

Através do Projeto Educando para Libertar do qual é idealizador e parceiro, o parlamentar levou cursos profissionalizantes gratuitos para jovens e adultos e distribuição de cestas básicas para as mais diversas comunidades carentes da capital, uma iniciativa que trouxe benefícios e alívio para muitas famílias num momento de tantas dificuldades enfrentadas.

