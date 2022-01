Vereador Neto Batalha diz que vaga na Alese é realidade

Destaque por fazer uma oposição construtiva em São Cristóvão, o vereador Neto Batalha (PP) teve o nome entre os mais citados durante três pesquisas eleitorais para deputado estadual. Elas ocorreram de forma espontânea entre os meses de setembro e dezembro de 2021. Numa delas, Neto Batalha aparece na quinta posição. “Muito bom ver que o trabalho desenvolvido em São Cristóvão repercute de maneira positiva nos quatro cantos do estado”, comemora.

Realizada entre os dias 13 e 17 de dezembro pelo Instituto França de Pesquisas (IFP), o nome de Neto Batalha figurou entre os principais concorrentes a uma vaga na Assembleia Legislativa de Sergipe. A pesquisa aconteceu nas 40 maiores cidades sergipanas, ouvindo 1.122 eleitores e apresenta margem de erro de 2,9% para mais ou para menos.

Também em dezembro, nos dias 27, 28 e 29, uma pesquisa realizada pelo Instituto DatAlô registrou o nome do vereador de São Cristóvão entre os mais ranqueados na lista dos 24 cargos na Alese. “Sempre acreditei que meu nome pudesse ser lembrado em São Cristóvão, e agora vejo que também sou conhecido em outros municípios. Que bom! Isso aumenta minha responsabilidade como vereador e me dá um novo fôlego para buscar os objetivos neste novo ano”, declara Neto Batalha.

A primeira, dentre as três pesquisas, ocorreu entre os dias 15 e 18 de setembro e ouviu 1.300 pessoas. Foi realizada pelo Instituto França. Nesta, a margem de erro é de 3,2% e foi realizada de forma presencial em todas as regiões do estado. Nesta, o vereador de São Cristóvão tem 0,17% das intenções de voto. “Parece pouco, mas por causa da quantidade de nomes a disposição é um percentual muito bom”, afirma.

