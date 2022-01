Acidente envolvendo três veículos deixa 2 pessoas feridas em Socorro

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na noite desta sexta-feira (14) na ponte do Rio do Sal, em Nossa Senhora do Socorro.

A Companhia de Policiamento de Trânsito (Cptran) informou que o fato ocorreu por volta das 20h, quando um FORD/Fiesta colidiu na traseira de um RENAULT/Sandero, que colidiu em um TOYOTA/Corolla. Duas pessoas que estavam no veículo Sandero foram atendidas e conduzidas ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O condutor do Fiesta evadiu do local e o motorista do Sandero recusou-se realizar o teste de etilômetro.

Esse é o 32° acidente registrado em 2022 até o momento.

Com informações e foto da CPTran