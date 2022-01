Alese lamenta a morte do empresário João Tarantella

A Assembleia Legislativa de Sergipe lamenta em nome do presidente, o deputado Luciano Bispo (MDB), a morte do empresário e político João Paes da Costa (João Tarantella), ocorrida na tarde deste sábado, 15. Ele sofreu traumatismo craniano grave ao ser atropelado por um veículo no último dia 11 de janeiro, quando trafegava em uma moto na capital sergipana e estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho.

De acordo com nota do hospital, “após seguir o protocolo, foi constatado Morte Encefálica, ocasionando a interrupção completa de todas as funções cerebrais. O paciente recebeu os devidos cuidados dos profissionais médicos desta unidade, e todos os recursos disponíveis foram empregados no atendimento”.

João Tarantella tinha 60 anos de idade. Natural da cidade de Itabaiana, entre os negócios, trabalhava no ramo de pizzaria, tendo sido candidato a governador de Sergipe e no último pleito, se candidatou a vereador de Aracaju pelo PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, do qual era um ferrenho simpatizante e defensor.

A Alese se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor profunda.

Foto: Reprodução/TV Sergipe

Por Aldaci de Souza