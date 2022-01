Atendendo solicitação de Gracinha Garcez, Cohidro viabilizará sistema de abastecimento de água em povoado

Nesta sexta-feira, 14, a deputada estadual, Gracinha Garcez, esteve no Assentamento Antônio Araújo, localizado no povoado Rio Fundo do Abaís, em Itaporanga d’Ajuda, para averiguar a concretização da viabilização do sistema de abastecimento de água no local.

Com o intuito de avançar ainda mais para a garantia dos direitos humanos essenciais, Gracinha havia solicitado à Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro) a instalação de bomba e a extensão da rede de água no Assentamento.

Tendo o pleito acatado pelo diretor-presidente da Cohidro, Paulo Henrique Sobral, Gracinha teve a oportunidade de verificar a viabilização da medida. Além da presença do gerente da Dipoços, Roberto Wagner, o encontrou contou com representantes do Assentamento.

“O Assentamento já possui poço perfurado, mas a instalação da bomba e a extensão da rede de canos se fazem essenciais para o abastecimento. Fico feliz em ver que em breve esse pleito será efetivado. É uma medida importantíssima, pois a distribuição de água potável não pode parar”, disse Gracinha.

A deputada defende a iniciativa como uma das medidas mais importantes para uma povoação, pois levará água de qualidade, que será utilizada não apenas para o abastecimento humano, mas também para a irrigação, a aquicultura, a piscicultura, etc.

Fonte e foto assessoria