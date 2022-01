CPTRAN divulga estatística comparativa dos registros de acidentes de trânsito dos últimos 03 anos. 50 casos a mais

A Polícia Militar de Sergipe, através da Companhia de Policiamento de Trânsito – CPTRAN – divulga dados estatísticos comparando os anos de 2019, 2020 e 2021 quanto aos registros do policiamento ostensivo e de trânsito.

A Polícia Militar de Sergipe, através da CPTRAN vem realizando policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito nos últimos tempos, mesmo em momento de pandemia causada pela covid-19. Em 2019, foram 775 acidentes registrados, já em 2020 tivemos 784 e em 2021, 834, ou seja, 50 casos a mais, entre os dois últimos anos, aproximadamente 6,4 % no número de acidentes. As principais vítimas têm sido motociclistas, ciclistas e pedestres, ou seja, os mais vulneráveis (frágeis) estão sendo acometidos à violência no trânsito.

Em 2021, foram abordados 12.555 motociclistas, 9.877 veículos, sendo recuperados 6 veículos, apreendidas 5 armas de fogo e 17 kg de entorpecentes.

Outro dado em destaque são os números em referência aos condutores embriagados flagrados nos acidentes. Em 2020 foram 53 presos por embriaguez, já em 2021 totalizamos 63 pessoas encaminhadas à delegacia, um aumento de 18,9%.

Vale destacar que, com as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, as consequências aos infratores ficaram mais severas. De acordo com as previsões atuais, os condutores que causarem acidente que envolva vítima serão detidos por um período de 2 a 4 anos, caso resulte em homicídio culposo (art. 302), ou de 6 meses a 2 anos, em caso de lesão corporal culposa (art. 303).

“Iremos intensificar o policiamento ostensivo e de trânsito através das Operações Policiais em pontos estratégicos, realizar mais abordagens de fiscalização de trânsito, mas também, as de prevenção a toda e qualquer irregularidade prevista na legislação brasileira, além de avivar as atividades de educação para o trânsito”, ressalta o Major Silveira, comandante da CPTRAN.

Fonte e foto CPTran