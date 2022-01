Deputado Ibrain começa a montar grupo para concorrer a reeleição

O deputado estadual Ibrain de Valmir esteve na região sul do Estado nesta sexta-feira, 14. Em suas redes sociais, o parlamentar sergipano publicou o encontro com o vereador Duda de Zuí da cidade de Tomar do Geru.

“Estive na cidade de Tomar do Geru, acompanhado do amigo vereador, Duda de Zuí. No encontro pudemos discutir algumas demandas do município, em especial do povoado Brejinho, seu local de origem”, publicou Ibrain.

Apesar de não falar em apoio para o pleito de 2022, Ibrain lembrou que o ex-vereador Zuí, pai de Duda, foi eleitor do seu pai, o ex-deputado e ex-prefeito Valmir Monteiro e deixou claro que uma nova parceria está surgindo através dos filhos.

“Na casa de Duda, fiz questão de tirar uma foto com um banner do seu pai, ex-vereador Zuí, que foi eleitor e é amigo pessoal do meu pai, Valmir. Ambos visam sempre trazer mais melhorias para o povo geruense, ideia que foi passada por gerações e vem sendo posta em prática através dessa nova parceria”, finalizou o parlamentar.

Fonte e foto assessoria