Em solenidade no Museu da Gente, o Imprensa 24h entrega prêmio a melhores do ano

O portal Imprensa 24h entregou na sexta-feira (14) o Prêmio Melhores do Ano de 2021 em Sergipe, escolhidos sob criteriosa observação dos trabalhos profissionais prestados à comunidade, o que valoriza o título e incentiva para que outros profissionais e empresas se habilitem para o próximo ano.



A solenidade foi realizada no Museu da Gente Sergipana e contou com a participação dos agraciados em familiares, como da direção do portal, num momento único para aqueles que conseguiram posição de destaque profissional no decorrer do ano passado.

Melhor Jornalista de Sergipe 2021

O prêmio de Melhor Jornalista de Sergipe 2021 vai para Diógenes Bradyner.

Diógenes é um pernambucano de 59 anos de atuação jornalística, sendo 41 em Sergipe, onde intitulou-se decano do jornalismo político no Estado.

Jornalista do Portal Faxaju e da Coluna Plenário, ele está sempre em busca de notícias completas e exclusivas, Diógenes conduz a informação com paixão, rigor e muita seriedade. Ao tratar sobre política, o jornalista busca toda e qualquer informação, a fim de desvendá-las e publicá-las.

Por sua competência e dedicação, tem o mérito do prêmio de melhor do ano.

Melhor radialista de Sergipe 2021

O prêmio de Melhor Radialista de Sergipe 2021 vai para Narciso Machado.

Narciso é apresentador do Jornal da Fan na Fan FM, onde realiza entrevistas exclusivas, transmite informações precisas e possui a melhor equipe de repórteres.

Graduado em relações públicas 2004, o radialista fez especialização em marketing e tem MBA em Gestão de Empresas. Já atuou como assessor de comunicação parlamentar de 2004 a 2010 e com gestão de empresas na Rede Presidente, de 2008 a 2015.

Em 2021, o radialista Narcizo Machado, se destacou por levar o Jornal da Fan a ocupar um mix de mídias. Das ondas do rádio, para as redes sociais e as plataformas digitais. Ainda em 2021, Narcizo consolidou seu espaço como um analista da política local e nacional e levou sua coluna semanal no Portal Fan F1 a um patamar de destaque e influência, criando a tradução da obrigatória leitura da sua Domingueira.

Por sua atuação em 2021, realizando as melhores entrevistas da rádio sergipana e pelo excelente trabalho executado, recebe o Prêmio de melhor radialista do ano.

Melhor Marqueteiro de Sergipe em 2021

Carlos Roberto Silva ou, simplesmente, Carlos Cauê, nasceu em Maceió, mas escolheu Aracaju como seu real lugar. E toda esta relação com a cidade começa em 1981, quando ainda jovem saiu de Alagoas para estudar Engenharia Química na Universidade Federal de Sergipe. O endereço não foi a única mudança marcante na sua vida, Cauê também descobriu aqui o gosto pelo jornalismo, curso que concluiu na Universidade Tiradentes.

Ex-presidente da Funcaju, ex-secretário municipal de Governo da Prefeitura de Aracaju, ex-secretário de Estado da Comunicação do Governo de Sergipe e ex-secretário de Cultura da Prefeitura de São Cristóvão, onde reativou o Festival de Artes de São Cristóvão e criou a Fundação Cultural João Bebe Água. Cauê é também um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) no estado. Atualmente, ele é secretário Municipal de Comunicação de Aracaju, cargo que ocupa pela segunda vez.

Jornalista, escritor e publicitário, Cauê é, sem dúvidas, o maior nome do marketing político e governamental de Sergipe com mais de 30 anos de experiência e uma vitoriosa carreira que ostenta a marca de 16 anos sem perder eleições para Governador e Prefeito da capital. Pelo conjunto da obra e sua forte ligação com os sergipanos e a sergipanidade, Cauê recebeu recentemente o título de Cidadão Sergipano das mãos do deputado Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa.

Recentemente lançou mais um livro na sua carreira, ‘Sinfonia da Desesperança’, que reúne um conjunto de doze textos em formato de crônicas, escritos ao longo da pandemia do novo coronavírus, com base no cotidiano das pessoas.

Por toda sua história e atuação no estado, Carlos Cauê recebe o Prêmio de melhor marqueteiro 2021.

Melhor deputado Estadual de Sergipe em 2021

O prêmio de melhor deputado estadual vai para Zezinho Sobral

Natural de Laranjeiras, José Macedo Sobral, 56 anos, é agrônomo e advogado e político brasileiro. Em 2018 foi eleito deputado estadual de Sergipe pelo Podemos (PODE) com 25 764 votos.

Zezinho Sobral desempenhou atividades como diretor presidente da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe (Pronese), esteve à frente das Secretarias de Estado do Trabalho, da Juventude e da Promoção da Igualdade Social (antiga Setrapis), da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (Seagri). Foi secretário de Estado do Planejamento e Gestão, e secretário chefe da Casa Civil do Governo de Sergipe. Foi secretário de Estado da Saúde onde, durante um ano e três meses, contribuiu significativamente para que a saúde pública em Sergipe desse um salto de qualidade na assistência ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Deputado Estadual tem desempenhado seu papel com maestria. Todos os projetos apresentados por Zezinho na Alese foram apreciados e votados, dentre projetos de lei, requerimentos, indicações, moções e títulos.

Por essa razão, Zezinho Sobral recebe o título de melhor deputado estadual em 2021.

Deputado estadual revelação de Sergipe em 2021

O prêmio de Deputado Estadual revelação de Sergipe 2021 vai para João Marcelo.

João Marcelo Montarroyos Leite, 37 anos, natural de São Paulo, é formado em Direito e atua como agropecuarista e político.

João Marcelo deu seus primeiros passos em Nossa Senhora das Dores, onde iniciou sua história na vida pública. Foi vice-prefeito de Nossa Senhora das Dores de 2012 a 2015, assumindo o cargo de prefeito de 2015 a 2016, deixando sua marca na história política do município e o reconhecimento dos dorenses.

João Marcelo (PTC) foi candidato a deputado estadual em 2018, onde ficou como suplente, tendo recebido 8.790. Foi empossado em 05 de janeiro de 2021, assumindo a vaga do deputado Dilson de Agripino (Cidadania), eleito prefeito de Tobias Barreto.

Seu primeiro ano de mandato foi marcado por diversas ações que puderam fazer a diferença na vida dos sergipanos. Entre as ações estão a criação do PL que buscou zerar o ICMS sobre o gás de cozinha, geração de emprego e renda, respeito aos direitos humanos e a diversidade, combate a covi-19, compromisso com a educação e com a defesa dos direitos da pessoa com deficiência e muito mais.

Por seu destaque e atuação recebe o prêmio de Deputado estadual revelação de Sergipe 2021.

Político revelação 2021 em Sergipe

Rodrigo Valadares, filho de Simone Santana e de Pedrinho Valadares, uma das maiores lideranças políticas do estado de Sergipe, tem seguido o legado de seu pai. Atualmente é um empresário e político brasileiro direitista, que defende o conservadorismo e o liberalismo econômico.

Eleito a Deputado Estadual de Sergipe em 2018 com 15.221 votos, se destacou em 2021 pelo excelente trabalho exercido na Casa Legislativa em prol do povo sergipano, destinando emendas para municípios como Simão Dias, São Cristóvão, Aracaju, Poço Verde, dentre vários outros. Tratando-se de um ano atípico, em razão da permanência da pandemia da Covid-19 e suas variantes, grande parte de suas lutas estiveram relacionado a essa nova realidade.

Há cerca de 5 anos, o parlamentar se mantém à frente do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, e foi eleito em seu ano destaque (2021) a Tesoureiro Nacional do partido.

Em 2021, concorreu a vaga na prefeitura de Aracaju e, apesar de não chegar ao segundo turno, demonstrou satisfação com o resultado recebido, sendo cerca de 30 mil votos e ocupando a terceira posição. Para ele, uma semente foi plantada no coração de vários aracajuanos e as pessoas entenderam sua mensagem. No próximo ano, pretende disputar uma vaga na Câmara Federal, já se declarando pré-candidato.

Melhor Senador de Sergipe em 2021

O título de melhor Senador de Sergipe vai para Alessandro Vieira.

Alessandro Vieira, 46 anos, é natural de Passo Fundo e aos 03 anos veio morar em Aracaju. É um policial civil e político filiado ao Cidadania. Atualmente exerce mandato como senador por Sergipe, eleito com 474.449 votos.

O senador é conhecido por defender a realização de uma CPI de investigação do Judiciário, a criminalização da LGBTfobia e a legalização da Cannabis para fins medicinais.

Novato na política, Alessandro vem se destacando e já mostrou à população melhor preparo técnico para o cargo. Recentemente foi um dos parlamentares mais bem avaliados pelo público, pelo júri especializado e jornalistas, na 14ª edição do Prêmio Congresso em Foco, além de ter ficado o 6º lugar na Categoria Geral – Melhores do Senado do Prêmio Congresso em Foco 2021.

Pela sua atuação e destaque no cenário político nacional, Alessandro recebe o Prêmio de Melhor Senador de Sergipe em 2021.

Melhor prefeito de Sergipe em 2021

O título de melhor prefeito de Sergipe vai para Edvaldo Nogueira.

Prefeito reeleito de Aracaju, Edvaldo Nogueira comanda desde 2017 a maior e mais importante prefeitura de Sergipe. Ao longo de suas gestões, a capital sergipana tem passado por uma verdadeira revolução urbanística e se tornou um imenso canteiro de obras, de norte a sul da cidade.

Somente este ano, o primeiro do mandato conquistado nas urnas em 2020, Edvaldo fez Aracaju seguir na contramão da maioria dos municípios brasileiros, os quais têm diminuído os investimentos, e está executando na cidade cerca de 250 milhões de reais em obras estruturantes.

Para além dos projetos de infraestrutura que têm mudado a face urbana de diversas comunidades da capital, Edvaldo não descuidou do enfrentamento à pandemia e pôs Aracaju em posição de destaque nacional ao conseguir vacinar mais de 80% dos aracajuanos com as duas doses de vacina contra covid-19.

Edvaldo atua, no plano nacional, como presidente da atuante Frente Nacional de Prefeitos, entidade que reúne os gestores das médias e grandes cidades do país e alçou Aracaju à condição de protagonista da defesa das pautas do municipalismo brasileiro.

Melhor deputado federal de Sergipe em 2021

Eleito nesta legislatura pelo PSD como o deputado federal mais votado de Sergipe e o quarto do Brasil, proporcionalmente, com 102.899 votos, Fábio Mitidieri tem atuado ativamente por um Sergipe melhor, destacando-se em votações e nos debates nas comissões e plenário da Câmara dos Deputados.

Em 2021, Fábio participou da articulação para a criação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) que tem o principal objetivo manter empregos, deste que foi um dos setores mais afetados pela pandemia.

Tratando de saúde, uma das vitórias importantes do mandato do parlamentar foi a aprovação, na comissão especial, do projeto de sua autoria que visa o uso da planta Cannabis para fins medicinais, buscando dar mais qualidade de vida, diminuir o valor do medicamento e dar segurança jurídica para pessoas que precisam fazer o tratamento de doenças e condições crônicas.

Ainda em 2021, Fábio Mitidieri foi relator do projeto que prevê o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas na Comissão de Finanças e Tributação. Com uma postura firme e articuladora, o deputado construiu um texto que foi aprovado na Câmara de Finanças e Tributações (CFT), proporcionando esperança de dias melhores para os mais de 35 milhões de beneficiários que já deram a sua contribuição para o Brasil.

O mandato do deputado Fábio Mitidieri já abraçou as 75 cidades de Sergipe, para onde destinou emendas que ajudaram a melhorar áreas como o campo, a saúde, segurança e infraestrutura, além de fomentar o turismo e o esporte no estado. Uma das emendas mais importantes foi a destinação de R$9 milhões para a compra de vacinas, possibilitando a aquisição de 2 milhões de doses, ajudando a salvar vidas.

Deputado federal revelação de Sergipe em 2021

Fábio Henrique é formado em Direito pela Universidade Tiradentes (UNIT), Radialista e Policial Rodoviário, concursado desde 1994.

Como político já foi Vereador em Aracaju, no ano 2004 e eleito o mais votado, com 6872 votos. Foi, também, Prefeito da cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, por duas vezes eleito com as maiores votações consecutivas de um prefeito naquela cidade. Atualmente é Deputado Federal pelo PDT.

Sua atuação na Câmara tem se destacado pela luta em defesa dos trabalhadores, servidores públicos, e profissionais liberais. FH não tem um único voto contra os interesses da população.

Atuou como membro de uma das mais importantes comissões na Câmara Federal nesta legislatura, a exemplo da Comissão Especial da Reforma da Previdência, bem como a Comissão Especial da Reforma do Código de Trânsito, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento, Comissão de Esportes, Comissão de Turismo, Comissão de Transportes, dentre outras.

Atuou na luta contra a reforma da previdência, contra a reforma administrativa, contra a privatização dos Correios e do sistema elétrico. Lutou pela garantia do piso salarial dos professores, pela garantia do piso salarial dos agentes de saúde e agentes de endemias.

Batalhou ainda pelo décimo quarto salário dos aposentados, pelo projeto que regulariza os motoristas de aplicativo e pela isenção de IPI para taxistas.

Apresentou mais de 300 Proposições, dentre elas destacamos o PL do auxílio emergencial de 600 reais, o PL que reduz o preço dos combustíveis, bem como vários projetos que combatem a violência contra a mulher, criança e adolescente. Foi também autor da CPI das companhias aéreas.

Presidente da frente parlamentar em defesa dos oficiais de justiça e presidente da frente parlamentar Brasil/Grécia, e atualmente é vice líder da bancada do PDT.

Fábio Henrique já destinou mais de 100 milhões de reais em emendas para os municípios sergipanos.

Personalidade Política de Sergipe 2021

O prêmio de Personalidade Política vai para o Deputado Federal Gustinho Ribeiro

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, ou simplesmente Gustinho Ribeiro, 39 anos, natural de Lagarto, é gestor público político. Gustinho foi vereador de Lagarto entre 2009 e 2011, deputado estadual entre 2011 a 2019 e atualmente, eleito em 2018 como mais votado da coligação da qual fez parte e um dos mais votados do estado, atua como Deputado Federal.

O parlamentar é o mais jovem de Sergipe com assento na Câmara Federal. Atualmente trabalha na defesa do municipalismo, da juventude, do esporte e do pacto federativo. É integrante titular da comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Em 2020 tornou-se o novo vice-líder do Governo na Câmara dos Deputados.

Gustinho tem se destacado no cenário político nacional, como seu mandato atuante tem trabalhado e contribuído para o crescimento de Sergipe, além da grande atuação no município de Lagarto, no qual se tornou o maior colaborador para construção do Hospital do amor, destinando através de emenda parlamentar 10 milhões para o andamento da obra.

Melhor vereador da capital em 2021

O prêmio de melhor vereador da capital vai para Ricardo Marques.

José Ricardo Marques dos Santos, 52 anos, natural de Aracaju, foi eleito vereador da capital em 2020 com 2.501 votos.

Graduado em Jornalismo pela UFAL. Tem curso de Radialista, pelo Sindicato dos Radialistas de Alagoas. Pós-Graduado em Comunicação Social e Marketing pela Faculdade Pio X. Trabalhou como locutor na rádio AM 710, em Maceió. Ao se formar, trabalhou como editor de texto e aprendiz de repórter na TV Gazeta de Alagoas. Trabalhou na TV Sergipe, afiliada da Rede Globo, por mais de 19 anos, onde ocupou os cargos de editor-chefe, chefe de produção, gerente e diretor de jornalismo da emissora. Além da função de apresentador. Formado em Coach, pela Febracis – Federação Brasileira de Coach integral Sistêmico, com certificação Internacional pela Flórida Christian University.

Em seu primeiro ano do seu mandato vem se destacando pela sua atuação. O parlamentar apresentou 14 Projetos de Leis, entre eles destacam-se o da Liberdade Econômica e o Estatuto da Desburocratização que visam melhorar o ambiente de negócios e aumentar a geração de empregos. Ricardo Marques não limitou sua atuação ao gabinete e preferiu estar perto do povo, na rua e conhecendo os problemas de cada comunidade e buscando soluções junto ao poder público. Já protocolou dezenas de requerimentos pedindo respostas aos órgãos competentes sobre paralisação de obras, problemas em infraestrutura, moradia, falta de saneamento básico e sempre pedindo melhorias no transporte público e na pasta da saúde.

Por essa razão Ricardo Marques recebeu o prêmio de melhor vereador da capital.

Melhor Vereador do Interior de Sergipe em 2021

O prêmio na categoria vereador do interior vai para Marcus Lázaro

No balanço do mandato como parlamentar, sempre foi assíduo e produtivo, priorizando que este trabalho desses resultados concretos. Em 2021 apresentou 05 projetos de leis, 04 projetos de decretos legislativos, 03 requerimentos e mais de 59 indicações.

Conquistou aprovações de leis sancionadas e indicações atendidas. Marcus é um homem do povo. Seu objetivo político foi e sempre será em defesa de políticas públicas que beneficie os mais carentes, mas sem perder o senso de equidade social, ambiental e sustentável.

Marcos sempre deixou claro que sua prioridade é trazer mais e mais benefícios para São Cristóvão, sendo um dos recordistas em número de discursos defendendo e apoiando os projetos de lei, resoluções e decretos que tenham preocupação com o cidadão sancristovense.

Sempre atuante, fez questão de visitar todos os postos de atendimento à saúde, postos de vacinação, unidades de saúde básica durante a pandemia, também assim fez no retorno das aulas, andamento de obras de infraestrutura, sempre fiscalizando e buscando o diálogo com o executivo, a fim de proporcionar bem estar a população.

Contribuiu com ações sociais, dando total apoio ao projeto social ELAS POR ELAS que distribuíram por mês, mais de 280kg de sopa em comunidades carentes. Atuou de forma a defender a geração de emprego e renda para o município, não esquecendo dos jovens, articulou a capacitação de 16 jovens com um curso ministrado pelo SENAI parceria com a DESO e o total apoio da Câmara de vereadores.

No turismo também deu sua contribuição, sendo o idealizador da Primeira Exposição de Carros Antigos realizada pela CAF em parceria com a Prefeitura de São Cristóvão. Participamos e apoiamos ações e eventos esportivos, agrícolas, culturais e artísticos, sempre dando apoio a Filarmônica de São Cristóvão e aos demais artistas da cidade.

Por sua grande atuação e destaque, merece o prêmio de melhor vereador do interior em 2021.

Melhor Prefeito(a) do Interior em 2021

O Prêmio de Melhor Prefeito(a) do Interior vai para Hilda Ribeiro.

Pedagoga e odontóloga sergipana Hilda Ribeiro, 39 anos, é uma entre as 11 mulheres prefeitas em Sergipe. Hilda foi eleita vice-prefeita de Lagarto em 2016 e efetivada prefeita do Município no dia 7 de março de 2019, ocupando o cargo até o momento.

Novata na política, Hilda Ribeiro vem se destacando pela sua atuação e competência à frente da prefeitura de Lagarto. Em 2021 investiu em projetos e trabalhou pelo futuro da Educação, pela valorização e exaltação da Cultura e Esporte, priorizando sempre o bem-estar da população. Sempre focando o trabalho em fazer com que Lagarto continue seguindo em frente.

Realizando um excelente trabalho e levando desenvolvimento para Lagarto recebe o prêmio de melhor prefeita do interior.

Cantor(a) Revelação de Sergipe em 2021

O Prêmio de Cantora Revelação vai para Marcele Machado.

A cantora Marcele Machado é vocalista da banda Menina Mariah e decolou em 2021 fazendo participações especiais e comandando lives beneficentes. Ela faz sucesso cantando hits de Daniela Mercury, Timbalada, Olodum e surpreendeu em cantar Gonzaguinha no especial de fim de ano da TV Atalaia

Melhor DJ de Sergipe em 2021

O DJ Lucas Moura vem se destacando por agradar a todos com um repertório diversificado e vasto. Em 202l lançou seu primeiro CD com músicas no ritmo do piseiro. Na oportunidade também lançou sua primeira música autoral, Modo Ativado, que foi um sucesso nas plataformas digitais alcançando milhares de ouvintes. Além de DJ, segue como cantor fazendo a alegria de diversas pessoas por todo estado de Sergipe.

Melhor Cantor(a) de Sergipe em 2021

Devinho Novaes, 25 anos, aracajuano, começou a cantar e tocar aos 09 anos de idade. No ano de 2017, após se apresentar em casas temáticas do tradicional São Pedro de Capela, Sergipe, ficou conhecido nos paredões e se tornou hoje a grande novidade e revelação do arrocha em Sergipe, ficando conhecido como o Boizinho. Devinho também cantou com Wesley Safadão, Marília Mendonça e Gustavo Lima.

Em 2021 comemorou 5 anos da carreira e segue colhendo os frutos. o Artista não parou durante a pandemia, comandou a maior live de arrocha do planeta, gravou discos com participações especiais de cantores nacionais, retornou aos palcos com agenda cheia e fez turnê em São Paulo.

Por seu talento e destaque no cenário nacional, recebe o Prêmio de Melhor Cantor(a) de Sergipe em 2021.

Empresa Inovação em 2021

O prêmio de Empresa Inovação vai para MGA Comunicação Visual

A MGA COMUNICAÇÃO VISUAL, que há 3 anos, com muita maestria e criatividade imprime sua marca em envelopamento de frotas de caminhão, fachadas e decorações interna e externa de estabelecimentos do Centro Comercial de Aracaju.

Cliente satisfeito é o foco principal da MGA que recentemente adquiriu equipamentos de última geração e se prepara para cravar sua marca também em grandes eventos.

Clientes e fornecedores afirmam que em 2021 o destaque é, merecidamente, para a MGA COMUNICAÇÃO VISUAL que a cada trabalho comprova que um visual criativo e com qualidade na impressão é o primeiro passo para o sucesso de uma empresa.

Prêmio destaque da juventude em 2021

O prêmio de Destaque da Juventude 2021 vai para Larissa Alves,

Larissa Alves Oliveira, 25 anos, mãe, ex dirigente da USES, gestora pública, especialização em projetos, estudante de pedagogia, facilitadora nacional do PMPI, conselheira estadual de juventude.

Larissa se destacou em 2021 por ter sido selecionada para representar o Brasil na primeira turma da Escuela Política Fratelli Tutti, aluna da primeira escola política do Vaticano. Sendo ainda a única mulher brasileira selecionada para compor a turma.

Prêmio destaque do rádio em 2021

O prêmio de Destaque do rádio em 2021 vai para Daniel Villas-Bôas.

Daniel Villas-Bôas, 15 anos de comunicação e 6 de radiojornalismo, se destacou ao longo de 2021, quer seja pelos seus comentários precisos na área esportiva, que é sua paixão, ou mesmo por coordenar o jornalismo da Rede Xodó de Comunicação.

Sem dúvidas merece ser premiado como destaque de rádio em 2021.

Melhor portal de Notícia de Sergipe em 2021

O prêmio de melhor portal de Notícia 2021 vai para o Portal Itnet.

O Itnet é um portal de notícias completo, composto por diversos jornalistas de respeito em todo o Estado sergipano. No google, o site possui um bom ranckiamento e SEO bastante otimizado.

Além disso, o portal de notícias conta com uma diversidade muito grande de categorias, trazendo informações confiáveis por meio da leitura e vídeos, com a televisão Itnet.

Por sua estrutura, o Itnet, recebe esse título e faz parte dos melhores do ano.

Portal de notícias revelação em 2021

Prestes a completar dois anos desde o seu lançamento, o Ajunews vem firmando espaço no jornalismo sergipano como o portal de notícias que mais cresce no estado. A agilidade e credibilidade são as apostas da equipe que compõe o site. Assim, o leitor tem sempre à mão informações, reportagens especiais, entrevistas, opiniões que influenciam diretamente a vida dos sergipanos.

É com essa versatilidade que o trabalho realizado desde 2020 vem recebendo destaque e reconhecimento tanto por colegas da imprensa, de órgãos públicos e da população. Ao longo desse tempo demos em primeira mão fatos que ainda vão se desenrolar como o envio de denúncia do Ministério Público Federal (MPF) sobre a suposta fraude na licitação do Hospital de Campanha de Aracaju à Justiça.

Outro furo que ganhou destaque no ano passado foi a divulgação, com exclusividade, do suposto esquema de ‘rachadinha’ no gabinete do Doutor Samuel Carvalho (Cidadania) na Assembleia Legislativa de Sergipe.

O Ajunews teve acesso a áudios da denunciante, Gildete Dias Menezes, que detalha como ocorria o recolhimento, quase que integral do seu salário como servidora do gabinete da presidência na Casa Legislativa. A denúncia está sendo analisada pelo Ministério Público de Sergipe (MP-SE).

Essas são parte de uma gama de conteúdos que ganharam relevância dado o interesse público envolvido e que fizeram com que o trabalho realizado pelo portal ganhasse ainda mais visibilidade.

O portal tem como editor-chefe o jornalista Peu Moraes e conta com um grupo de repórteres e estagiárias.

Ao acessar o site, o leitor encontra as editorias de Cidades, Polícia, Política, Esporte, Entretenimento, Justiça, Economia e Saúde. Além disso, tem entrevistas, artigos e uma coluna semanal com o resumo político da semana.

Jornalismo Investigativo em 2021

Melhor Projeto de Lei de Sergipe em 2021

O prêmio de Melhor Projeto de Lei de Sergipe em 2021 vai para o projeto de Ricardo Vasconcelos, que proíbe a utilização de sacos plásticos para acondicionar faturas de água e energia.

Em 6 de outubro de 2021, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei do vereador Ricardo Vasconcelos (Rede Sustentabilidade) que proíbe, no âmbito do município de Aracaju, a utilização de sacos plásticos para acondicionar faturas das concessionárias de serviços públicos e dá outras providências.

Ricardo ressalta a importância da busca em reduzir a produção de plástico na capital, visando reduzir os danos causados pelo plástico na natureza e preservar a vida marinha.

Com mérito pelo belo projeto, Ricardo recebe o prêmio.

Melhor advogado de Sergipe em 2021

Acácio Souto é natural de Itabaiana e crescido em Macambira. Formado em Direito pela Faculdade Pio Décimo – FPD, pós-graduado em Direito Constitucional pela IBRA e Pós-graduando em Direito Civil e Processual Civil pela Faculdade de Direito 8 de Julho, Acácio Souto é advogado nas áreas de Direito Eleitoral e Direito Criminal, atuando mais especificamente em processos que tramitam no rito do Tribunal do Júri.

Neto do poeta sergipano, José Vieira, Acácio também é escritor e publicou “Monte Castelo”, seu primeiro livro de ficção, em 2009, no auge de seus 19 anos. Em 2013, ganhou o Prêmio Demoday de Empreendedorismo com o Projeto Penpack, uma embalagem que soluciona os problemas relacionados ao consumo de sachês de condimentos.

Já trabalhou como redator publicitário e, por ter experiencia na área de propaganda, tem facilidade em atuar nos processos judiciais eleitorais que tem como assunto ilícitos no âmbito das propagandas eleitorais de rádio e TV durante a campanha eleitoral.

Em 2018, atuou na eleição para os cargos de governador do Estado de Sergipe e Senado. Ainda durante a eleição, trabalhou em diversas ações de grande relevância no cenário político de alguns municípios. Neste ano, desempenhou o seu trabalho perante a justiça eleitoral, em defesa de candidatos a prefeitos e vereadores de algumas cidades de Sergipe.

Um dos maiores casos que atuou foi na operação FOX, uma das mais famosas que teve em Sergipe e que ainda tramita processo criminal na justiça federal. Já na seara criminal, sua função está atrelada ao tribunal do júri, onde mais se destaca.

Merece o mérito de receber o prêmio de Melhor Advogado de 2021 em Sergipe.

Advogado Revelação de Sergipe em 2021

O Título de Advogado Revelação de Sergipe vai para Juraci Nunes, sócio da Sociedade de Advocacia Juraci Nunes e Advogado Associado do escritório SPARC situado na Rua Laura Fontes, 81, 13 de julho, Aracaju.

Alguns de seus clientes disseram, em resumo, ao Imprensa 24h que não abrem mão de ter um profissional como Juraci Nunes em sua causa, pois, além de acessível, ele resolve os problemas.

O destaque do Dr. Juraci Nunes provém de sua eficiência e dos resultados que alcança no exercício profissional.

Com apenas 28 anos, foi Advogado do Diretório estadual do PMDB, representando o presidente do partido da época, ex-prefeito de Aracaju João Augusto Gama, quando o governador do estado era Jackson Barreto.

Pela coligação do Governador Belivaldo Chagas, fiscalizou as eleições em 2018 e foi advogado da Cohidro. Já neste ano, atuou como advogado de defesa e ganhou todas as ações promovidas contra Renatinho, ex-Deputado Estadual, e João Paulo, Eleito a vereador no município de Propriá.

O advogado não responde a nenhum processo na OAB, demonstrando ética e transparência no exercício da Advocacia. Pelo exemplar trabalho que exerce, tem parcerias profissionais com escritórios importantes que atuam em Brasília-DF, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e Minas Gerais.

Assim sendo, merece o prêmio de melhor advogado de 2021.

Melhor produtor de eventos de Sergipe no ano de 2021

O prêmio de Melhor produtor de eventos de Sergipe vai para Teo Santana, que tem como foco o segmento de Eventos, desde a organização aos ingressos.

Atuando na área de produção de eventos desde 2008, Teo Santana enfrentou um grande desafio durante a pandemia, mas se reinventou, deu a volta por cima e seguiu trabalhando. Começou 2021 investindo e aumentando o seu casting que conta com grandes artistas, mandou bem na realização da Live de Devinho Novaes, Arrastapé do 18 do Forte e Forró das Antigas. Em dezembro retornou com os eventos presenciais e comemorou o resultado do show de Menos é Mais que se apresentou em Sergipe pela primeira vez.

Por sua atuação e destaque, merece o prêmio de melhor produtor de eventos em Sergipe.

Melhor assessor de imprensa em 2021

Fredson Navarro é jornalista, formado em 2005 pela Universidade Tiradentes. Atua no mercado sergipano há 20 anos e já passou pelo Emsergipe.com, G1, TV Sergipe, Uol, Bol, Revista Teor, Mix FM e atualmente também trabalha na TV Atalaia, Cinform e é CEO da Navarro Comunicação

Fredson Navarro se destaca em Sergipe com a sua atuação à frente da Navarro Comunicação que é responsável pela assessoria de imprensa de artistas, empresas e políticos. Seu cuidado, eficiência e bom relacionamento com cada cliente e profissionais da mídia, fazem a diferença. Navarro tem porta aberta e fácil acesso aos veículos de comunicação do estado e é muito querido por todos!

Melhor Redator em 2021

Robson Bento da Visitação (34 anos) é redator publicitário desde 2008. Natural de Salvador – BA, começou a sua carreira na agência soteropolitana Rocha Comunicação. Ainda no mercado publicitário baiano, atuou na Verbo Comunicação e na Objectiva Comunicação, empresa com escritório também em Sergipe.

Em março de 2010, Bento mudou de agência e de cidade, passando a atuar na Base Propaganda, em Aracaju – Se, chegando a ocupar o cargo de diretor de criação, entre 2017 e 2018, período em que teve a sua segunda passagem pela empresa.

Sua trajetória também é marcada pelo marketing político com participação nas campanhas vitoriosas de Jackson Barreto ao Governo em 2014, Belivaldo Chagas em 2018, e nas duas últimas eleições conquistadas por Edvaldo Nogueira em Aracaju, 2016 e 2020.

Atual diretor de marketing da Prefeitura de Aracaju, Bento também se destaca como jinglista e roteirista, mostrando um vasto repertório de linguagem, conceitos e raciocínio estratégico, transitando entre a arte de fazer cultura e a objetividade e busca constante por resultados que reverberem em vendas, recall e consolidação de marcas.

Entre as campanhas publicitárias marcantes da qual fez parte, vale destacar a campanha de Lançamento do Museu da Gente Sergipana em 2012 e a campanha “Bate Coração” criada para o Governo de Sergipe em 2016.

Torcedor apaixonado pelo Bahia, Robson Bento ainda preserva muito das suas origens, mas não esconde de ninguém o seu amor e gratidão por Sergipe, terra que acolheu tão bem a sua família e pela qual ele se declara todos os dias. Com e sem palavras.

Destaque em defesa das mulheres em 2021

Katarina Feitoza Lima Santana nasceu em 5 de outubro de 1973, em Aracaju, Sergipe. Estudou nos Colégios Atheneu e no Salesiano, foi bancária e se formou em Direito pela Universidade Tiradentes em 1999. Pós-graduada em Gestão Estratégica em Segurança Pública e em Ciências Criminais, Katarina é delegada de Polícia Civil de Sergipe desde 2001.

Em 2010, assumiu pela primeira vez, o Cargo de Delegada Geral, ficando até 2014. Com a notoriedade, o reconhecimento público e a estabilidade pessoal e profissional, Katarina aceitou o desafio de ampliar sua atuação e enveredou pela política, candidatando-se, ao lado de Edvaldo, ao cargo de vice-prefeita da capital.

Filiada ao PSD, Katarina colaborou com a formatação do Plano de Governo registrado pela chapa na Justiça Eleitoral. E, hoje, tem se encontrado também nesse âmbito. “Entrei na política, porque entendo que ela é o maior meio de transformação social que temos em mãos”, diz Katarina.

Uma das pautas de atuação dela tem sido a defesa dos direitos das mulheres, o que se concretizou em diversas ações ao longo do primeiro ano no Executivo Municipal, a exemplo do pioneiro Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, lançado em novembro de 2021 com o objetivo de traçar estratégias que possam resguardar a integridade das aracajuanas no âmbito familiar.

O Plano integra diversos órgãos governamentais e entidades e teve a vice-prefeita Katarina Feitoza coordenando os trabalhos e acompanhando todo o processo de finalização. Para ela, trata-se de um instrumento necessário que marcará as ações da rede de proteção à mulher. “É um plano muito bem elaborado, que nos dá um norte e estabelece os nossos compromissos com a população. Muitas das ações já são realizadas, mas agora estão instituídas na estrutura da nossa gestão. É um plano com vigência de 10 anos e isso demonstra que sabemos onde queremos chegar”, afirma Katarina.

Para além disso, ela tem sido uma referência natural da participação da mulher na política, cuja ampliação ela defende e debate diariamente. Por tudo isso, hoje Katarina Feitoza recebe o prêmio “Destaque em Defesa das Mulheres”.

Melhor rede de farmácia de Sergipe no ano de 2021

As Farmácias Edson é uma empresa genuinamente sergipana, presente na vida dos aracajuanos a mais de 35 anos.

Tem o compromisso com a saúde e o bem estar dos clientes, e por isso oferece os melhores produtos e serviços, e acima de tudo, um atendimento humanizado.

Da zona norte a zona sul tem sempre uma farmácia perto de cliente, com um espaço amplo onde você vai encontrar medicamentos, além de produtos de higiene e beleza com diversas opções.

Deste modo, a Farmácia Edson se consolida como referência farmacêutica do mercado sergipano.

Melhor supermercado de Sergipe no ano de 2021

O prêmio de melhor supermercado de Sergipe em 2021 vai para O supermercado J Peixoto.

O supermercado J Peixoto Supermercado foi fundado em 03/12/2019. Está localizado na Avenida Coelho e Campos, 1427, no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju.

O J Peixoto é uma empresa genuinamente sergipana e se destaca por sua qualidade, bom atendimento, grande variedade nos produtos, sem contar que tem os melhores preços e ofertas, tudo em um só lugar.

A loja é linda, com um novo conceito de supermercado, oferecendo uma experiência de compra com qualidade nos produtos e serviços, espaço amplo, higienizado e confortável, além do mix de produtos que é característica da loja.

Melhor atleta de Sergipe no ano de 2021

Sem dúvida alguma, o título de melhor atleta de Sergipe vai para Duda Lisboa, uma voleibolista brasileira praticante da modalidade de vôlei de praia, nascida em Aracaju e criada em São Cristóvão.

Consagrou-se campeã do Campeonato Mundial Escolar de 2013 na Itália, tricampeã consecutivamente do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia Sub-19 nos anos de 2013,2014 e 2016, as primeiras em Portugal e a última no Chipre, bicampeã mundial na categoria Sub-21 nos anos de 2016 e 2017, respectivamente na Suíça e China, também medalhista de prata na categoria Sub-23 de 2013 na Polônia, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014 na China. Além da medalha de bronze na edição dos Jogos Sul-Americanos de 2014 no Chile, alcançou a medalha de ouro na edição do Campeonato Mundial Militar de 2017 no Brasil e a medalha de prata no World Tour Finals de 2017 na Alemanha, melhor jogadora do Circuito Mundial de vôlei de praia 2017/2018. Conquistou o título do King of the Court 2020 e garantiu o título da segunda etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia.

Em 2021 recebeu o Prêmio Brasil Olímpico 2021, o “Oscar do Esporte”, como melhor atleta do ano de vôlei de praia. Duda, ao lado da sua ex-dupla, Ágata, são as atuais campeãs do Circuito Mundial (2021).

Melhor Agência de turismo de Sergipe em 2021

O mérito de Melhor Agência de turismo de Sergipe em 2021 vai para a Young Tour Viagens e Turismo.

A Young Tour foi fundada em abril de 1998, tendo como meta principal o diferencial das opções nas operações turísticas, oferecendo sempre pacotes com qualidade elevada e atendimentos de qualidade. Possuem também um projeto direcionado exclusivamente aos estudantes e colégios, demonstrando o seu diferencial.

Em tempos de pandemia, a agência inovou e passou a atender a seus clientes com todos os cuidados recomendados, outro diferencial que a fez se destacar este ano.

Melhor Produtora de Vídeo em 2021

O prêmio de melhor produtora de Vídeo em 2021 vai para a WG Produções.

A WG está no mercado desde 1998, é a maior produtora de vídeo de Sergipe e uma das maiores do Norte/Nordeste, está sempre pronta para colocar o projeto dos seus clientes em ação. Um projeto que, como muitos outros, nasceu pequeno. Estrutura simples, equipamentos modestos e muita, mas muita dedicação. Hoje, algumas décadas e produções depois, a WG desponta como uma das maiores produtoras do Norte/Nordeste, com grandes e importantes clientes, equipamentos de ponta e a mesma entrega de sempre.

A WG é uma produtora organizada com ótimas instalações e equipamento moderno, tornando possível realizar as maiores e melhores produções do estado.

Por seu trabalho realizado ao longo desse ano, merece o título na categoria.

Incentivador do Turismo em 2021

Sales Neto

José Sales Neto, 50 anos, jornalista, iniciou-se na área de Comunicação aos 21 anos. Em 2004 se formou em jornalismo pela Universidade Tiradentes, cursou Especialização MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas em 2019.

Foi Secretaria de Estado do Turismo e em 2009, Secretaria de Estado da Comunicação Social onde entrou como diretor de projetos passando posteriormente para o cargo de diretor de jornalismo, Secretário-Adjunto e em junho de 2014, aos 42 anos, assume o cargo de Secretário de Estado da Comunicação Social, cargo que ocupou até março de 2020. Em agosto de 2019 assumiu o cargo de Secretário de Estado do Turismo, cargo que ocupa até a presente data.

Em 2021 seguiu atuando à frente da Secretaria de Turismo, exercendo sua função com maestria, vem alavancando o turismo no estado. Sales Neto conseguiu, depois de 17 anos, que Sergipe voltasse a receber voos charters, que chegam ao estado lotado de turistas. Inaugurou o trecho da Orla Sul, vem divulgando o estado em meios de propagandas em todo Nordeste, realizando obras de infraestrutura e diversas ações que facilitem alavancar o turismo em Sergipe no pós-pandemia.

Melhor apresentador em 2021

O prêmio de melhor apresentador em 2021 vai para Gilvan Fontes.

Gilvan Fontes Hora, nome artístico Gilvan, 74 anos, nasceu em Itaporanga D’Ajuda. Gilvan é um ícone da televisão sergipana, jornalista, locutor e apresentador de TV. Atualmente, o comunicador é apresentador âncora do Jornal do Estado 2ª Edição da TV Atalaia, afiliada da Rede Record em Sergipe.

São 57 longos anos de profissão, Gilvan já foi jornalista e radialista profissional, já fez de tudo na comunicação radiofônica e televisiva de Sergipe.

Gilvan é uma das figuras mais leves, agradáveis, e donas do rosto mais conhecido e certamente mais acreditado da TV aberta do Estado de Sergipe.

Melhor projeto social de Sergipe no ano de 2021

O Melhor projeto social de Sergipe é o ‘Batalhão da Restauração’.

O projeto é desenvolvido pelo deputado Capitão Samuel e realiza um trabalho gratuito em Sergipe, direcionado para o acolhimento de dependentes químicos, para libertá-los das drogas com base na fé em Deus e no trabalho de uma equipe técnica multidisciplinar composta por Psicólogos, Assistentes Sociais, Clínicos, Psiquiatras, Terapeutas Ocupacionais e um trabalho de aconselhamento Técnico dos residentes e das suas famílias.

Apesar de não contar com o auxílio do poder público, todas as necessidades dos residentes são atendidas, onde eles contam com as melhores técnicas que cada caso requer. O tratamento tem duração de seis meses a um ano, que varia com o Plano de tratamento de cada residente.

Melhor Disco de Sergipe em 2021

Mauricio Pimentel é empresário, proprietário da MPA & Associados, uma empresa especializada em Marketing Político. Consultor de marketing político há mais de 16 anos, com vasta experiência em coordenação de campanhas políticas. Mauricio Pimentel é especialista em análise de pesquisa, escritor e palestrante de vários seminários no Brasil na área de Teologia. Ex-secretário Parlamentar, ex-secretário de Turismo de São Cristóvão durante oito anos, além de ser especialista em marketing positivo e negativo

Em 2021 resolveu colocar um sonho de adolescente em prática, o de cantar. Com o nome artístico The Maupi, Mauricio lançou seu primeiro EP da trilogia Influências. O lançamento marcou o início de sua carreira como cantor profissional, função que a partir de agora irá dividir com a de consultor político.

Além de se enveredar pela carreira de cantor, ele pretende propagar a cultura em Sergipe, através de um programa no seu canal do Youtube, cujo nome será “Cenário Cultural”. Será um espaço para muita música, divulgar lançamentos de livros e entrevistar pessoas da área artística do estado.

Melhor restaurante em 2021

O prêmio de Melhor restaurante vai para o Sal e Brasa

O nome foi escolhido pensando no que é preciso para se fazer um bom churrasco. Ou seja, “SAL E BRASA”. A proposta dos cinco amigos gaúchos era fazer uma casa diferente, com atendimento personalizado e um novo conceito de serviço em churrascaria, partiram para a diversificação e criaram um grande leque de opções o que era diferente de tudo que existia na época e que, hoje, se difundiu pelo Brasil afora.

A churrascaria Sal e Brasa ARACAJU está localizada na Av. Santos Dumont e conta com rodízio completo com mais de 25 tipos de carnes e um buffet que impressiona pela diversidade e requinte, onde você encontrará além de frios e queijos finos, inúmeras opções de saladas e acompanhamentos, além de recheauds repletos de frutos do mar e uma variedade de pratos quentes, sushis e guarnições.

Melhor Restaurante delivery 2021

O Folha de Louro – Delivery, tem cerca de cinco meses de funcionamento. Porém, a sua história começou há bastante tempo.

Ele surge dos encontros dos amigos na casa de um dos proprietários do que é hoje o Folha de Louro, quando ainda não se imaginava trabalhar de forma comercial.

A proposta gastronômica do Folha de Louro é exatamente essa: pegar pratos regionais, não só da culinária nordestina, mas de outras regiões também, buscar suas origens, experimentar novos temperos e novas formas de preparo.

Nessa busca das origens desses pratos, tão conhecidos, se deparam com histórias muito ricas e surpreendentes, e buscamos incorporar essas origens na elaboração dos pratos.

Os pratos do Folha de Louro, mesmos alguns sendo bastante conhecidos, são únicos nos ingredientes, nos temperos e no processo de produção. E alguns pratos são criados com base nas nossas pesquisas.

Nesses cinco meses de existência conseguiram já fidelizar um grupo de clientes, que tem dado um feedback extremamente positivo do seu trabalho, o que tem os deixado animados em pensar em novos projetos para o Folha de Louro.

A origem do nome Folha de Louro tem uma dupla referência, ao nome de um dos proprietários e idealizador do projeto, Lourival, tratado pelos amigos por Louro, e ao louro, tempero muito utilizado na culinária e que está presente em todos os nossos pratos.

Melhor Biomédica Esteta em 2021

Fernanda Janaina

Formada em biomedicina, trabalha há 3 anos na área de estética.

Fernanda tem um espaço, o FJ Estética, onde sua missão é ajudar mulheres a cuidar do corpo e elevar a autoestima.

Incentivadora da cultura 2021

Conceição Viera

Maria Conceição Vieira Santos é formada em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). É psicopedagoga Institucional e Terapeuta Holística. Também é pós-Graduada em Educação para a Paz e Resolução de Conflitos pela Universidade Jaume, Espanha. A sua história de luta aponta para o despertar da Educação e Inclusão Social, sempre militando em prol de Políticas Públicas que minimizem as desigualdades sociais. Iniciou suas atividades profissionais como professora da rede particular de ensino em Aracaju, passando para a rede pública municipal.

Conceição já foi Presidente da Fundação Municipal do Trabalho – FUNDAT, em Aracaju – 2000 a 2002; Secretária de Assistência social e Cidadania na Prefeitura Municipal de Aracaju – 2003; Vereadora de Aracaju – 2004 a 2006; Deputada Estadual – 2006 a 2010 / 2010 a 2014; Secretaria de Estado da Inclusão Assistência e Desenvolvimento Social – 2009; Superintendente do Escritório de Sergipe, em Brasília – 2015 a 2016; Superintendente Executiva da Casa Civil – 2016 a 2018; Secretária de Estado Chefe da Casa Civil – 2018; Diretora-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê – 2019.

Atualmente Conceição Vieira é Superintendente de Cultura e Diretora-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê. Ela administrou os recursos da Lei Aldir Blanc, realizando um excelente trabalho, movimento a cultura e valorizando a sergipanidade e todos os seus artistas, artesão, dançarinos, músicos e muito mais.

Inovação Musical 2021

Douglas Gavião

Douglas Gavião começou sua carreira na música aos 15 anos de idade, no ano de 2003, incentivado por Duda do Acordeon o seu mestre, em sua cidade natal São Cristóvão, onde formou dupla com o mesmo até 2005.

A partir de 2005 Douglas Gavião fez parte de várias bandas: Forró Pesado,Guerreiros do Forró, Forró Segura Saia, Musical Evolução, Banda Sol Maior e Pinóquio do Acordeon e fez dupla com Mimi do Acordeon de 2013 até 2017, onde fizeram várias participações com artistas de renome nacional (Chambinho do Acordeon, Trio Nordestino, Mano Walter, Adelmário Coelho, Alcimar Monteiro, Daniel Diau, Paulinha Abelha e Marlos, Pedrinho Pegação, Genaro, Cesinha do Acordeon dentre outros).

Em 2016 Douglas Gavião ganha o prêmio Sanfona de Ouro com Mimi do Acordeon, como a dupla que mais tocou durante o ano; ganhou também o título de Cidadão do Forró por seus relevantes serviços prestado a cultura e ao estado de Sergipe.

Douglas Gavião já fez grandes shows por todo o estado de Sergipe (Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória, Poço Verde, Itaporanga d´Ajuda, São Cristóvão, Macambira, Maruim e etc), e vários estados do Brasil (Bahia, Alagoas, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Tocantins, Pará)

Após o seu término com a dupla, Douglas Gavião participou de 03 (três) projetos que não saíram do papel, são eles: A dama e o vagabundo, Kapaloka o vaqueiro xonado e Forrozão Mangalarga, mas Douglas Gavião nunca desistiu dos seus sonhos.

Em novembro de 2018, Douglas Gavião conhece Robson, conhecido popularmente como “Robinho Karranca” grande divulgador de bandas em nosso estado, onde foi feito o convite para participar de um projeto diferenciado, dando origem ao Douglas Gavião “O Rei do Piseiro”. Um estilo novo, arrojado, e com um repertório diversificado com atualidades e sem esquecer as nossas tradições, agradando todo tipo de público.

Atualmente Douglas Gavião, faz apresentações semanalmente em várias casas de Shows e apresentações em vários municípios do estado de Sergipe e outros estados do Brasil.

Melhor Articulação Política 2021

Paulo Junior

Paulo Roberto de Santana Junior, Paulo Junior, é Bacharel em Direito e Pós-graduando em Gestão em Direito Municipal. Exerceu por dois mandatos o cargo de vereador em São Cristóvão, ocupando ainda a Presidência da Câmara. Filho do ex-vereador Paulinho dos Correios e de dona Edeuzita Cardoso, é sancristovense, servidor público do estado, ocupou por quatro meses a Secretaria do Meio Ambiente em 2011.

Atualmente é vice-prefeito de São Cristóvão e exerce a função de Secretário de Governo e Relações Comunitárias.

Vereador Com Maior Atuação 2021

Neto Batalha

José Batalha de Goes Neto, conhecido como Neto Batalha, filho do ex-prefeito e ex-deputado Armando Batalha. Neto ingressa na política no município de São Cristóvão no ano de 2020, onde concorreu no cargo de vereador e obteve êxito, Neto já desde o 1º discurso de posse, se coloca à disposição de toda população de São Cristóvão, e afirma que fará um mandato de oposição Crítica e construtiva, e é o que vem fazendo nesse 1º ano de mandato.

São 40 indicações, 12 grandes Projetos de Lei e um trabalho incansável nas ruas do município. Neto Batalha se destacou como líder da oposição na quarta cidade mais antiga do Brasil.

Neste período, ele atuou como fiscalizador da administração pública nos quatro cantos da cidade. Visitou postos de saúde, cobrou transparência sobre os gastos com o dinheiro da Covid-19 e reivindicou mais atenção para comunidades carentes da região.

Rodovia SE-464 e Cristo Redentor

Entre as conquistas em 2021, Neto Batalha se destacou pelo esforço junto ao Governo do Estado para iniciar as obras de revitalização da rodovia SE 464 que liga São Cristóvão a BR-101. Também houve uma indicação na Assembleia Legislativa para tornar o Cristo Redentor de São Cristóvão um patrimônio cultural e histórico de Sergipe.

Outra pauta importante foi a defesa dos direitos de várias categorias, a exemplo de trabalhadores de saúde, professores, fiscais de tributos e aposentados que reivindicam melhorias junto à administração pública municipal.

Prêmio de Reconhecimento público

Belivaldo Chagas

Mesmo ainda enfrentando a pandemia, em que priorizou salvar vidas e ampliou como nunca o atendimento na rede estadual de Saúde, com mais de 1380 profissionais contratados e 550 leitos exclusivos para a Covid-19, o governador não deixou de lado a economia e com o Avança Sergipe injetou mais de R$ 1,2 bilhão para combater os efeitos econômicos, especialmente nos setores e no público mais afetado.

O trabalho de equilíbrio fiscal promovido desde o primeiro dia de gestão possibilitou ao Governo do Estado chegar a este momento pagando o salário do funcionalismo em dia, o décimo terceiro antecipado e com mais de R$ 3,1 bilhões de investimentos em todas as áreas, além de criar um ambiente favorável para a atração, manutenção e ampliação de indústrias, como a Unigel (antiga Fafen), cerâmicas em Nossa Senhora do Socorro, Ambev em Estância, dentre outras empresas beneficiadas pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI).

Na Educação, entre 2019 e 2021, foram R$ 471,16 milhões investidos em obras, projetos, segurança escolar, tecnologia, material e projetos escolares. E para 2022, já foram anunciados mais R$ 67,98 milhões pelo Programa de Transferência de Recursos Financeiros (Profin) para que as escolas tenham mais autonomia e qualifiquem as ações diárias.

Nas obras públicas, além da entrega do Centro de Convenções de Sergipe, do novo Hospital da Criança, do Centro Especializado de Reabilitação – CER IV, o presídio semiaberto de Areia Branca e de vários trechos da Orla Sul, estão sendo investidos R$ 330 milhões na recuperação de cerca de 500 km de estradas estaduais pelo Pró-Rodovias I, com mais R$ 200 milhões para a segunda etapa do programa.

Na Zona Rural, o Governo do Estado lançou o Pró-Campo, conjunto de ações voltadas ao setor agropecuário que estão injetando R$ 100 milhões em melhorias que chegam desde o pequeno agricultor familiar até o grande produtor do agronegócio.

Na Segurança Pública, Sergipe segue como o estado que mais reduziu mortes violentas do Nordeste e promoveu a convocação de mais de 1.000 homens e mulheres para ingressar no quadro de servidores da área, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Penal.

Na Assistência Social, o governo estadual vem promovendo políticas públicas de combate à pobreza, no campo e na cidade, como o Mão Amiga, o PAA Leite, o Restaurante Popular Padre Pedro, o Cartão Mais Inclusão, para ajudar a garantir o prato de comida na mesa de quem mais sofreu com os efeitos da pandemia, o Sergipe Acolhe, para cuidar dos órfãos deixados pela Covid-19, a CNH Social, dentre outras ações.

Tudo isso garantiu a Sergipe a oitava colocação do país entre os estados que mais investem na economia (Jornal Valor Econômico), a maior redução da pobreza no país (Congresso em Foco/IBGE) e com a maior projeção de aumento do PIB do Brasil (MB Associados/4E Consultoria).

Prêmio de reconhecimento público

TV Sergipe 50 anos

A TV Sergipe é uma emissora de televisão brasileira sediada em Aracaju, capital do estado de Sergipe. Opera no canal 4 e é afiliada à TV Globo.

No dia 15 de novembro de 1971 foram dados os primeiros passos que fizeram a história da TV Sergipe. Homens e máquinas, em uma conjunção bandeirante no Alto do Morro da TV, no bairro Cidade Nova, na cidade de Aracaju, Sergipe, iniciaram com empenho o trabalho de comunicação televisiva no Estado. Desde então, o conhecimento, o talento e a perseverança de muitos fizeram da TV Sergipe o retrato da nossa gente. A emissora inicia suas operações como afiliada da Rede Tupi de Televisão.

Ao longo dos anos a Tv Sergipe cresceu e se modernizou, passaram a ir ao ar novelas, jornais, filmes, programas de auditório e muito mais. Hoje é a maior do estado e comemorou em 2021 50 anos de funcionamento.

Como forma de parabenizá-la e reconhecer sua importância ao longo desses 50 anos, entregamos o Prêmio de Reconhecimento Público.

Prêmio de reconhecimento público

Reinaldo Moura

Reinaldo Moura Ferreira nasceu em Japaratuba-SE, em 11 de dezembro de 1943. Filho de Olegário Mendonça Ferreira e Laudelina Moura Ferreira. Durante toda a sua vida atuou como jornalista, radialista e político. Era pai de Patrícia Moura e do ex-deputado Federal André Moura e foi casado com a ex-deputado estadual Lila Moura.

Durante sua vida política, foi vereador em Aracaju de 1977 a 1978, e deputado Estadual de Sergipe nos anos de 1978 a 2000. Ao todo foram 5 mandatos que exerceu com maestria. Ainda foi conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe em 2001, corregedor geral do TCE de 2005 a 2007 e presidente do mesmo órgão de 2009 a 2011, quando se aposento.

Também presidiu comissões de redação final, de Serviço Social, de Justiça, de Finanças, de Serviço Civil e de Líder do governo por seis anos. Foi presidente da Assembleia Legislativa por dois mandatos.

No âmbito da comunicação, Reinaldo Moura liderava na audiência, iniciando no rádio sergipano nos anos 60, com os programas “Roteiro das 11”, da Rádio Cultura AM/670. Atuou também na Rádio Difusora, hoje, Aperipê. Passou por outras emissoras nos estados da Bahia e Ceará. De volta ao seu estado, mais uma vez liderou a audiência ao ser contratado pela Rádio Cultura/AM e posteriormente trabalhou na Rádio Jornal/AM. Também foi apresentador na TV Atalaia, e noticiarista da TV Jornal de Sergipe. Ainda foi conselheiro e presidente do Clube Esportivo de Sergipe, o time do coração.

Aos 77 anos, Reinaldo Moura sofreu um infarto na manhã do dia 11 de novembro do corrente ano e veio a óbito, depois de uma delicada cirurgia no coração, deixando toda a população sergipana consternada.

Prêmio de reconhecimento público

Ezio Déda

Ezio Déda é arquiteto e escritor, natural da cidade de Simão Dias-SE. Pós-graduado em Desenho, Registro e Memória Visual pela UEFS, exerceu a função de coordenador dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Design de Interiores da Universidade Tiradentes entre 2004 e 2009, ocupando atualmente a cátedra de Projeto de Arquitetura. Em 2008 fundou o Ágora Arquitetos Associados. É diretor de Programas e Projetos do Instituto Banese.

Tem experiência e diversos projetos nas áreas de Arquitetura e Artes, com ênfase em Projetos Arquitetônicos e Artes. Foi um dos responsáveis pelo Projeto Arquitetônico e de Restauro do prédio do Antigo Atheneuzinho em Aracaju-SE, monumento tombado pelo Estado, para sediar o Museu da Gente Sergipana em Aracaju/SE – além de arquiteto foi o coordenador geral das ações para construção do Museu.

Em 2001 lançou o livro de poemas Árvore de folhas caducas e continua realizando ações à frente do Instituto Banese, que foi criado para gerir e promover os projetos e ações de cultura e de responsabilidade social do Grupo Banese. Ele é mantido pelo próprio Banese, pelo Banese Card e pela Banese Corretora de Seguros.

Prêmio de reconhecimento público

Enfa. Marcelly Silva

Este prêmio de reconhecimento público vai para a Enfa. Maecelly Silva.

Marcelly Silva é enfermeira formada há 12 anos, especialista em feridas, estomias e incontinência. Sua missão é melhorar a qualidade de vida de pessoas que sofrem com lesão através do uso de tecnologias inovadoras em Saúde, como laserterapia, tratatando feridas em geral, pessoas com estomias, pessoas com incontinência, curativos em geral, laserterapia, ozonioterapia, termografia.

Em tempos de pandemia, os profissionais da enfermagem são peças fundamentais nos cuidados com os pacientes. Trabalhando na linha de frente, os enfermeiros mostraram ao mundo a importância desse ofício.

Como forma de homenagear toda categoria, que esteve à frente, exercendo sua função com maestria e se colocando em risco para salvar a vida dos seus pacientes, escolhemos uma grande profissional, competentíssima para representar a categoria.

Prêmio de Reconhecimento público

José Carlos Felizola Soares Filho

O secretário de estado Geral de Governo (Segg), José Carlos Felizola Soares Filho recebe o prêmio de Reconhecimento Público por todo o trabalho desenvolvido na secretaria, em especial de melhoria na transparência nos gastos públicos, na responsabilidade na prestação dos serviços e no diálogo com as mais diversas categorias de servidores públicos estaduais.

Na última avaliação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Segg pulou de 9,4 (2020) para 9,8 (2021) no índice de transparência, ambos considerados “elevados” na avaliação de itens como transparência ativa, passiva e Boas Práticas.

Eu venci a covid-19

Ricardo Pereira Simões dos Reis

Um sentimento generalizado de medo e insegurança passou a se tornar uma realidade mundial desde março de 2020 com o início da pandemia de Covid-19. Vivemos momentos difíceis, onde a população lotava os hospitais e muitos não resistiam.

Muitos foram guerreiros, lutaram até o último momento pela vida. Como forma de homenagear todos esses guerreiros, e aqueles que perderam a batalha para a covid-19, o Prêmio Imprensa 24h escolheu Ricardo Pereira para representar todos os guerreiros da covid-19, recebendo este prêmio.

Ricardo foi infectado pela covid-19, passou mais de dois meses internado na UTI, mas lutou bravamente, e com apoio da família e de toda equipe médica, venceu.

Casado com Erivalda Gonçalves Barreto Pereira, possui 3 filhos, Lucas, Matheus e Sara Vitória, Graduado em Direito pela UFS – Universidade Federal de Sergipe, possui Especialização em Gestão Pública, Orçamento, Execução e Responsabilidade Fiscal pela UNIT – Universidade Tiradentes Aracaju/SE, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. É funcionário de carreira da DESO desde 2008, atualmente exerce o cargo de Diretor de Gestão Corporativa da empresa, anteriormente exerceu a Advocacia privada, a Assessoria e Consultoria da Câmara Municipal de Capela, Assessoria Parlamentar de Gabinete na Assembleia Legislativa de Sergipe, Assessoria Técnica na Secretaria de Estado da Educação, Chefia de Gabinete da ViceGovernadoria, da Secretaria de Estado da Educação, e da Governadoria Estadual.