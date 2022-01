Energisa orienta sobre como solicitar ligação provisória

Serviço deve ser realizado com antecedência de 48h

Festividades, feiras, exposições e negócios temporários são algumas situações em que você vai precisar solicitar a ligação provisória. A Energisa orienta que este tipo de serviço seja solicitado com antecedência de 48 horas para que a demanda seja atendida com os todos os protocolos de segurança.

A ligação provisória é um pedido realizado por escrito à Energisa para que ela disponibilize cabos elétricos da rede em local em que estes não existem, ou se já estão lá que os mesmos sejam conectados a uma instalação elétrica de um evento com data para início e fim.

O coordenador de Atendimento da Energisa em Sergipe, Rosano Freitas, explica que a solicitação deve ser realizada com antecedência. “As ligações provisórias devem ser informadas à Energisa com antecedência mínima de 48 horas. O cliente deve apresentar a documentação necessária dependendo da carga e atividade, a exemplo da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART com todas as informações, entre outros possíveis documentos”, explica Rosano.

Como solicitar

O cliente deve ir até uma agência da Energisa e informar o período em que a energia será utilizada, apresentar RG, CPF, os documentos técnicos e de segurança e uma relação dos equipamentos que serão usados no estabelecimento com suas respectivas potências, em watts ou kilowatts. Com essas informações, a concessionária vai calcular o valor do consumo e emitirá o boleto que deve ser pago pelo cliente. Após a confirmação do pagamento, a ligação provisória é autorizada.

Serviço

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (079) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas