Federação Sergipana de Futebol lança Sergipão com a maior premiação da história da competição

Uma noite memorável que sem dúvidas vai ficar na história do futebol sergipano. A quinta-feira (13/01) foi de lançamento do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2022. Na oportunidade a Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou a maior premiação de todos os tempos do Campeonato Sergipano e a parceria inédita entre o Banco do Estado de Sergipe e todos os 10 clubes da Série A1.

Os dirigentes dos clubes do futebol sergipano, autoridades, imprensa estiveram reunidos para a solenidade de abertura da competição. O evento foi realizado em um salão de festas na zona sul da capital sergipana. A cerimônia teve início com a apresentação da competição e os detalhes do regulamento. Em seguida o diretor comercial da TV Atalaia, Bruno Stênio destacou a parceira com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) para a cobertura do estadual em 2022.

Na sequência o presidente da FSF, Milton Dantas fez uso da palavra e o dirigente trouxe detalhes dos investimentos para a realização do Campeonato Sergipano. O gestor aproveitou para fazer um balanço da atual gestão da entidade. Milton Dantas também anunciou os patrocinadores do estadual e em seguida divulgou a premiação para as equipes. O Sergipão de 2022 terá os seguintes patrocinadores: 1 Xbet, Mob Telecom, Kia Motors, Hospital Ocular, Topper, TV Atalaia, ITTV. O patrocinador master nesta temporada será o site de investimentos, 1 Xbet e o estadual será chamado de Sergipão 1 Xbet. Miltinho também divulgou que o Banco do Estado de Sergipe vai patrocinar todas as 10 equipes participantes do Campeonato Sergipano.

O presidente da FSF, Milton Dantas destacou importância do evento e as expectativas para a competição “Nesses últimos meses estive em diversas reuniões buscando o melhor para o futebol sergipano, e hoje pude mostrar o empenho de todos que fazem a Federação Sergipana. Estamos oferecendo aos clubes um campeonato muito organizado e valorizado na sociedade. Temos grandes patrocinadores e a cobertura de duas emissoras no estado. O Sergipão de 2022 é o maior da história em premiação. Também estamos felizes com a volta dos torcedores aos estádios. Desejo uma excelente competição para todas as 10 equipes”. Finalizou, Milton Dantas.

Premiações

Na temporada a equipe campeã vai conquistar um carro zero quilômetro no valor de 100 mil reais, além de vagas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro da Série D. A equipe vice-campeã vai conquistar 50 mil reais e vagas na Copa do Brasil e Brasileiro da Série D. E 30 mil reais para as equipes que terminarem na terceira e quarta colocações. A entidade também vai premiar os destaques da competição. O artilheiro vai receber uma moto zero quilômetro. O goleiro menos vazado também será premiado com uma moto zero quilômetro. O craque do Campeonato Sergipano eleito pela Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS) vai conquistar uma moto zero quilômetro ofertada pela FSF.

Em seguida a Federação Sergipana de Futebol prestou uma homenagem ao árbitro assistente, Cleriston Clay Barreto Rios por ter trabalhado em 125 jogos promovidos pela CBF. A entidade enviou uma camisa da seleção brasileira que foi entregue pelo presidente da FSF, Milton Dantas. E por fim, a FSF homenageou os ex-dirigentes do Boca Júnior, Gilson Behar e do Sergipe, Reinaldo Moura que recentemente faleceram deixando de luto o futebol do estado. O filho de Reinaldo Moura, o ex-deputado federal, André Moura também fez uso da palavra e agradeceu as homenagens.

A competição começa neste sábado (15) com a partida entre Sergipe e Falcon na Arena Batistão, contará com a participação das equipes do Confiança, Frei Paulistano, Itabaiana, Boca Júnior, Sergipe, Lagarto, Maruinense, Gloriense, Falcon e América. Será disputada em três fases: 1ª Fase – Grupos, 2ª Fase – Semi Final e 3ª Fase – Final.

Na fase de grupos as dez equipes serão distribuídas em dois grupos de cinco equipes cada. As equipes do grupo A, enfrentarão as equipes do grupo B em turno e returno. Após o término da 1ª fase estarão classificados para a fase seguinte os dois primeiros colocados de cada grupo.

Para o critério de rebaixamento para o Campeonato Sergipano Série A2 2023, será adotado o sistema de classificação geral, independente a qual grupo a equipe pertença. Sendo assim, as equipes classificadas em nono e décimo lugares, serão as equipes rebaixadas para o Campeonato Sergipano Série A2 2023.

Conforme sorteio, as equipes ficaram assim distribuídas no Grupo A: ITABAIANA, SERGIPE, FREIPAULISTANO, GLORIENSE e AMÉRICA. No Grupo B estão CONFIANÇA, LAGARTO, BOCA JÚNIOR, MARUINENSE e FALCON. As equipes do grupo A enfrentarão as equipes do grupo B em turno e returno.

Após o término da 1ª fase estarão classificados para a fase seguinte os dois primeiros colocados de cada grupo. Os quatro clubes classificados jogarão em partidas de ida e volta, sendo que a equipe melhor classificada na primeira fase, fará a partida de volta em casa.

As duas equipes classificadas nessa fase definem o título estadual em jogos de ida e volta. O campeão sergipano de futebol profissional de 2022, receberá o troféu Radialista Reinaldo Moura, uma homenagem da FSF, ao desportista, político e dirigente recentemente falecido.

Fonte e foto FSF