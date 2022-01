Flash político: Mitidieri retornou de viagem e diz que está pronto para os desafios de 2022

Por Diógenes Brayner

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) viajou com a família para uns dias de férias, mas retornou neste sábado (15) e avisa: “chego pronto para os desafios de 2022”. Mitidieri é um dos nomes que se colocam à disposição da base alia como candidato a governador do Estado nas eleições deste ano

Ao retornar já disse que está à disposição e no aguardo do chamado do governador Belivaldo Chagas para que possamos definir os rumos para as eleições. A segunda reunião da base aliada ocorrerá dia 31 de janeiro.

Fábio Mitidieri deixou claro que ele e o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) “somos amigos e temos uma relação muito sólida. Tenho certeza que marcharemos juntos”.

Mitidieri considerou este sábado um “dia triste” e transmitiu sua solidariedade aos familiares do empresário João Tarantella que faleceu em decorrência à um acidente de trânsito. Para ele, “Tarantella contribuiu com o debate político sergipano sendo candidato a vereador, a prefeito de Aracaju e a governador do Estado”.