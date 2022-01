Morre o empresário João Tarantela, vitima de traumatismo craniano grave, após acidente

Morreu na manhã deste sábado (15) o empresário João Tarantela, vitima de acidente, após ter sofrido traumatismo craniano grave.

Em nota, o Huse informou que ‘o falecimento ocorreu às 10h28, em decorrência de traumatismo craniano grave, após seguir o protocolo, foi constatado morte encefálica, ocasionando a interrupção completa de todas as funções cerebrais. O paciente estava internado no Huse desde o dia 11 de janeiro, ele recebeu os devidos cuidados dos profissionais médicos desta unidade, e todos os recursos disponíveis foram empregados no atendimento ao paciente’.

