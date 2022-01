PMA orienta sobre isolamento para casos de covid-19

Diante do atual cenário epidemiológico da pandemia da covid-19, e para orientar a população e os profissionais de saúde sobre a atualização no tempo de isolamento para casos da doença, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde emitiu a Nota Técnica nº 02/2022.

De acordo com o documento, o tempo de isolamento de pacientes sintomáticos foi reduzido de dez para sete dias, e pessoas que tiveram contato com infectados, mas estão assintomáticas, não precisam cumprir isolamento.

“Nessa Nota Técnica orientamos os pacientes com síndromes gripais por covid e as pessoas que foram expostas ao vírus ou tiveram contato com pessoas positivadas. Importante considerar que ter o esquema vacinal completo, incluindo a dose de reforço, é um diferencial na avaliação do paciente que foi exposto ao vírus ou teve contato com pessoas infectadas. Por isso reforçamos a importância de buscar sua dose contra a covid-19”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Conforme orienta a Nota Técnica, pacientes com síndromes gripais por covid-19, quando positivados, mas sem sintomas, devem permanecer em isolamento por cinco dias, refazendo o teste no quinto dia. Se o resultado for negativo, sai do isolamento, mas caso o resultado ainda seja positivo o paciente deve completar dez dias de isolamento domiciliar.

Paciente com sintomas e resultado positivo para covid-19 devem permanecer em isolamento por sete dias, sem necessidade de realização de novo teste. Pessoas que após sete dias, ainda apresentarem sintomas respiratórios, devem completar dez dias de isolamento.

“Já as pessoas que tiveram contato com alguém que testou positivo, mas que estão assintomáticas e com o esquema vacinal completo não precisam ficar em isolamento, fazendo o teste no quinto dia após esse contato”, explicou a secretária da Saúde de Aracaju.

Fonte e foto: AAN