UNINASSAU oferece capacitações gratuitas em janeiro

São mais de 1700 vagas disponíveis para inscrição distribuídas entre as modalidades presencial e remota

Para alguns, janeiro é mês de descanso e recesso, mas para quem busca novos conhecimentos ou se aperfeiçoar em suas áreas de atuação e estudo, também é de oportunidade para ampliação de conhecimento. É que a UNINASSAU Aracaju está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos de férias.

Trata-se do projeto Capacita, que, nesta edição de 2022, oferece mais de 1700 vagas em minicursos para a população. Com formações presenciais e on-line, as atividades trazem abordagens atuais sobre assuntos nas áreas de Tecnologia, Enfermagem, Direito, Odontologia, Medicina Veterinária, Psicologia, Educação Física, Fisioterapia, entre outros.

“O Capacita é um projeto que busca ir além da educação e trazer a comunidade para dentro do ambiente acadêmico. É um momento de desenvolvermos práticas com olhar na sociedade alcançando diferentes públicos e faixas etárias visando contribuir com as pessoas em nossa volta de forma mais ampla”, conclui a diretora da UNINASSAU Aracaju, Cilene Andrade.

Há cursos com temas como elaboração de currículos; educação sexual do adolescente: como orientar?; como preparar o corpo para corrida de rua; noções de metodologias ágeis; pequenos reparos caseiros — faça você mesmo; como controlar o orçamento familiar?; entre outros.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site de extensão da Instituição.

Fonte assessoria