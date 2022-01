Aracaju continua com a vacinação contra covid para crianças entre 5 e 11 anos neste domingo

Algumas horas após receber as doses da vacina contra a covid-19 destinadas às crianças, a Prefeitura de Aracaju iniciou, neste sábado (15), a imunização da população na faixa etária de 5 a 11 anos. Neste primeiro momento, estão sendo vacinadas as crianças com comorbidades e deficiência.

A secretária da Saúde, Waneska Barboza, acompanhou a aplicação das primeiras doses pediátricas e conta que é com grande satisfação que foi iniciada a vacinação das crianças. “Como fizemos nas outras etapas da imunização contra a covid, o início foi imediato, recebemos as vacinas e já iniciamos a aplicação, pois não podemos perder tempo”, enfatiza.

Cronograma

A vacinação das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente terá continuidade neste domingo (16), das 8h às 13h, nas UBSs Carlos Hardman (Soledade), Geraldo Magela (Orlando Dantas) e João Bezerra (Areia Branca).

Durante a semana, de 17 a 21 de janeiro, das 8h às 15h, as vacinas estarão disponíveis em oito UBSs: Carlos Hardman (Soledade), Carlos Fernandes (Lamarão), José Machado (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (América), Ávila Nabuco (Médici), Amélia Leite (Suissa), Geraldo Magela (Orlando Dantas), João Bezerra (Areia Branca).

Para receber a primeira dose, o pai ou responsável deverá estar munido da carteira de vacinação da criança, documento de identificação, com foto, da criança e do responsável, comprovante de residência de Aracaju, além de um relatório médico atualizado com CID, assinado pelo médico. As crianças que fazem acompanhamento na rede municipal da capital e estão cadastradas no Prontuário Eletrônico, com a comorbidade descrita, não precisam apresentar o relatório.

São consideradas comorbidades as seguintes condições de saúde: diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves (doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave); hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; doenças cardiovasculares; doença cerebrovascular; imunossuprimidos; hemoglobinopatias graves; obesidade mórbida; cirrose hepática; síndrome de Down; autismo e deficiências permanentes (auditiva, visual, motora e mental).

