Carro da Vacina percorrerá o Centro de Aracaju a partir desta segunda, entre os dias 17 e 21, das 8h às 12h e das 14h às 17h

A ação itinerante do ‘Carro da Vacina’, realizada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a partir da próxima segunda-feira, dia 17, percorrerá o bairro Centro e adjacências com elevado percentual de pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal.

O Centro será o segundo contemplado nessa nova fase da vacinação itinerante. Entre os dias 17 e 21 de janeiro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, o carro da vacina percorrerá ruas, avenidas e travessas do bairro. Essa estratégia, em execução desde o mês passado, visa ampliar a cobertura vacinal da população aracajuana.

Essa busca ativa objetiva levar o serviço de vacinação ainda mais próximo da população, de modo a atingir o público que por algum motivo ainda não iniciou ou completou o esquema vacinal

Acesso ao carro da vacina

Para ter acesso à dose do imunizante (D1, D2 ou dose de reforço) basta ter idade acima de 12 anos, apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência de Aracaju e documento com foto.

Paralelo a ação itinerante, as Unidades Básicas de Saúde seguem vacinando contra a covid-19. Das 44 Unidades Básicas de Saúde que aplicam a D1, D2 e a dose de reforço, 40 funcionam das 8h às 16h e outras quatro ficam com a sala de vacina abertas até as 18h.

Fonte e foto: AAN