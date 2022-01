Carro de passeio pega fogo em condomínio no bairro Grageru em Aracaju. ninguém se feriu

Um veículo de passeio movido a Gás Natural Veicular (GNV), pegou fogo na noite deste sábado (15), no condomínio Verdes Mares, no bairro Grageru, na avenida Adélia Franco.

O corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local a guarnição percebeu que a parte frontal do carro estava em chamas. Os bombeiros iniciaram o combate direto com água e com a redução das chamas, foi percebido um possível vazamento de gás na região do motor.

Não houve feridos. O automóvel possuía kit de GNV e a situação foi controlada e não ocorreu uma explosão de grande proporção, nem outros veículos foram atingidos pelas chamas.

Foto redes sociais