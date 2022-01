FSF realiza testagem em clubes e seis atletas do Maruinense e cinco do Falcon testam positivo para Covid-19

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) informa que a entidade juntamente com autoridades da área da saúde criou um protocolo para combater e conter a Covid-19 entre atletas, comissão técnica e dirigentes. Seguindo o protocolo estabelecido a entidade em parceira com a força-tarefa da Universidade Federal de Sergipe (UFS), coordenada pelo professor, Lysandro Borges já realizou a testagem em cinco clubes que estão disputando o Sergipão 1 Xbet.

Todos os representantes das 10 equipes antes da bola rolar serão testados para detecção do vírus da Covid-19. Na quinta e sexta-feira, os representantes do América de Propriá, Falcon, Itabaiana e Sergipe receberam nas sedes das equipes os profissionais da UFS para coleta dos exames. O resultado foi liberado e cinco atletas na equipe do Falcon testaram positivo para Covid-19. O clube foi informado na sexta-feira e os atletas estão afastados do elenco. E se recuperam muito bem do novo coronavírus.

Na manhã deste sábado (15/01), os profissionais da UFS estiveram na sede do Maruinense. Os exames foram coletados e após análise o resultado foi liberado e o vírus foi detectado em seis atletas. Eles já estão isolados e medicados. Todos os seis atletas estão bem e não apresentaram nenhum sintoma do vírus. O Departamento de Competições da FSF, informa que mesmo com a contaminação dos atletas o clube tem elenco suficiente para entrar em campo amanhã (16/01) contra a equipe do Itabaiana no estádio Etelvino Mendonça em Itabaiana. A partida está mantida para às 16 horas.

A FSF reforça que nesta semana a testagem será feita nas demais atletas das equipes participantes da Sergipão 1 Xbet.

Fonte e foto FSF