Janeiro Branco: conheça benefícios e cuidados da terapia online

Atendimentos psicológicos feitos virtualmente tiveram aumento da procura durante a pandemia; para especialistas, eficácia é a mesma da terapia presencial

A tecnologia já está presente no mundo inteiro e o acesso a internet possibilitou tanto os relacionamentos sociais, quanto os serviços de atendimento, a exemplo da terapia. Contudo, no tocante à saúde, antes da pandemia pelo Covid-19, o atendimento online e o uso de tecnologias da informação e comunicação eram apenas uma opção e, para muitos, uma prática distante.

E, apesar de o atendimento psicológico remoto já ser legal, de fato, os divãs virtuais ‘caíram na graça’ dos profissionais e dos pacientes durante e pós pandemia. De acordo com informações do Conselho Federal de Psicologia (CFP), a terapia online é basicamente sessões de terapia, orientações e aconselhamentos psicológicos realizados em plataformas de vídeo chamadas, utilizando a internet. Além das videochamadas com o psicólogo, o paciente ainda pode ter o apoio do profissional trocando mensagens de texto ou e-mails.

Eficácia

Mas afinal, a psicoterapia virtual é tão eficaz quanto a ao vivo e em cores? No Brasil, a terapia virtual chegou depois de ser regulamentada em diversos países, como Canadá, Austrália e Reino Unido. E foi nos anos 2000 que o país começou a contar com os primeiros estudos sobre o tema.

Diversas pesquisas já foram feitas sobre a eficácia da terapia a distância e ficou comprovado que sua eficiência é a mesma da terapia presencial no que se refere à evolução clínica do paciente e ao impacto e desenvolvimento de sua saúde mental e emocional.

Precauções

Alguns passos são recomendáveis na hora de escolher o “webterapeuta”:

1 – O primeiro é certificar-se de que o psicólogo está inscrito no Cadastro Nacional de Psicólogos, do CFP;

2 – Investigue se há queixas contra o aplicativo em sites de reclamações como o Reclame Aqui e o Proteste;

3- Por segurança, evite locais públicos, como cafés, bibliotecas ou coworkings. Use, se possível, computador ou celular pessoal;

4 – Para evitar que o sinal caia durante a sessão, invista em um provedor de qualidade. Também capriche no antivírus;

5 – No dia e horário marcados, procure um ambiente privado e tranquilo. Evite ser interrompido durante a sessão.

Atendimento e Acolhimento

Para além dos serviços de terapia online, pessoas que precisam de atendimento psicológico podem contar com os serviços de Psicologia ofertados por instituições. Na Universidade Tiradentes, existe o Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial (NAPPS), voltado ao atendimento e acolhimento de alunos, professores e colaboradores que podem agendar suas sessões através de contatos por e-mail, whatsapp ou pessoalmente.

Para a comunidade em geral, a Unit oferece a clínica-escola de Psicologia, que já existe há cerca de 20 anos e atua com estagiários dos dois últimos períodos do curso de Psicologia, orientados e supervisionados por professores que são psicólogos com formação especializada e experiência clínica.

O atendimento ao público e o agendamento de consultas será retomado a partir de fevereiro na Clínica de Psicologia da Unit Sergipe, em Aracaju.

Para mais informações, ligue de segunda à sexta-feira, das 8h às 19h.: 79 3218-2212 ou 3218-2213.

