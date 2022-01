Oficina de Educação Permanente capacita gestores e trabalhadores

A Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) identificou a necessidade de fortalecer o conhecimento e otimizar a produção do material técnico e científico referente às ações e demais atividades promovidas pela SES. Nesse contexto, a SES realizou a Oficina de Educação Permanente da DAPS, que aconteceu nesta sexta-feira, 14, na Fundação Estadual de Saúde (Funesa). A Oficina é a primeira atividade de Educação Permanente planejada e executada pela APS, em apoio às equipes, e contou com a participação da facilitadora Rebecca Maria Oliveira de Góis, consultora em Saúde.

Segundo a coordenadora estadual de Atenção Primária à Saúde, Fernanda Barreto, a equipe de Atenção Primária está programando atividades periódicas de Educação Permanente, que começou hoje, com técnicas de escrita, com abordagem na Redação Técnico-Científica. “A princípio, o público-alvo era a equipe da DAPS, mas entendendo a importância da agenda, a secretária Mércia Feitosa pediu que ampliássemos o número de vagas para a Diretoria de Atenção Especializada e de Urgência (DAEU) e Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS). A ideia é fazer quinzenalmente”, afirma.

A gestão estadual tem um papel diretivo no SUS (Sistema Único de Saúde) estadual, com função orientadora, formuladora. O diretor de Atenção Primária à Saúde da SES, João Paulo Brito, explica que é preciso aproximar os debates das políticas nacionais com as realidades locais. Essa necessidade demanda formulações próprias: são habilidades a serem exercidas ao longo do tempo, com uma escrita acadêmica, científica. Na gestão, às vezes se constrói uma dicotomia entre o que é técnico e o acadêmico e, às vezes, documentos técnicos são produzidos sem uma aproximação científica, sem uma base de evidência”.

Ainda de acordo com o diretor de Atenção Primária, essa atividade tem uma perspectiva de aprofundar habilidades de escrita, de formulação nas equipes, a partir de um olhar mais acadêmico, de um compromisso maior com a ciência, com a busca de evidências, “com a fundamentação teórica mais ajustada, para que a gente consiga ser mais assertivo e mais atual nas formulações e elaborações da SES”, ressaltou João Paulo Brito.

Capacitação

A DAPS/SES tem uma perspectiva de discutir ciclos de políticas públicas, modelo lógico de programas e estabelecer uma programação junto à equipe. O diretor João Paulo Brito afirma que a periodicidade vai depender de como a agenda vai se desenvolver, pois há desdobramentos práticos e acompanhamentos. “Com essa atividade, teremos um processo de acompanhamento das produções, a partir das técnicas que serão apresentadas. Então, provavelmente, nesse primeiro momento, a gente execute essa atividade de forma quinzenal, pois há volume de temas a serem trabalhados. A ideia é que esse tipo de atividade seja permanente, com periodicidade permanente”.

Fonte e foto SES