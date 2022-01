Projeto da Elese estimula abertura de escolas do legislativo no interior

Promover a cidadania através da educação. Esse é um dos principais objetivos da Escola do Legislativo de Sergipe (Elese), órgão vinculado à Assembleia Legislativa. Inicialmente, a ideia era que a instituição funcionasse como um centro de capacitação, com cursos voltados principalmente para os servidores do órgão. Mas, com a diversificação das atividades desenvolvidas, a Escola passou a chamar a atenção das câmaras dos municípios no interior de Sergipe.

Visando levar conhecimento sobre educação cidadã para o interior do estado, a direção da Elese criou o Conecta, projeto que pretende não apenas oferecer cursos e oficinas, como também estimular a implantação de escolas a serem mantidas pelo legislativo municipal. Em 2021, o Conecta esteve em Itaporanga D’Ajuda, Nossa Senhora do Socorro e Estância para discutir a implantação das escolas.

“O município de Estância já criou a sua escola. Nossa Senhora do Socorro e Itaporanga ainda estão se articulando. Inclusive, já tem três municípios que vamos visitar com o Conecta esse ano, que são Porto da Folha, Riachuelo e Barra dos Coqueiros. A ideia é fazer essas visitas a partir de fevereiro”, adiantou a diretora da Escola do Legislativo, Isabela Mazza, que também é membro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL).

Ela informa ainda que alguns municípios sergipanos já possuem escolas legislativas, mas elas não funcionam. O objetivo por trás do Conecta é promover capacitações e prestar assessoria para que as escolas possam a ofertar cursos à sociedade, como é o caso da Escola do Legislativo de Estância. Estão programados para o próximo mês a realização de algumas capacitações na instituição promovidas pela Elese.

“O primeiro curso em Estância será sobre português para redação oficial, com as regras e a atualização gramatical. Também está programado um curso sobre organização e gestão de documentos no âmbito do Poder Legislativo. Temos ainda uma capacitação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É muita coisa que pretendemos fazer. Estamos bem empolgados”, complementa a diretora da Elese.

Em setembro do ano passado, a diretora da Escola do Legislativo de Estância, Edneusa Melo, esteve na Assembleia Legislativa de Sergipe visitando o presidente, deputado estadual Luciano Bispo, para estreitar a parceria entre o poder legislativo municipal e estadual. “Além do que a Escola já possui, vamos fortalecer o papel do cidadão e do servidor público na sociedade. Já fomos procurados por outras câmaras municipais, elas desejam saber sobre o funcionamento da Escola para abrirem as suas”, finaliza.

Foto: Jadilson Simões

Por Ethiene Fonseca