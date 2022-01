Sergipe vence Falcon na abertura do Sergipão X1bet

A abertura do Campeonato Sergipano da Série A1, foi marcada por um jogaço na Arena Batistão, em Aracaju. Sergipe é Falcon entraram em campo pela primeira rodada do estadual e as duas equipes exibiram uma excelente futebol. A etapa inicial foi muito movimentada e logo aos 10 minutos em cobrança de falta, o meia Erick balançou as redes para o time do Falcon.

Após, o gol o Sergipe melhorou na partida e empatou o jogo aos 39 minutos. Depois de falta cobrada pelo lateral-esquerdo, Elivelton o zagueiro Lazarini empatou a partida. No segundo tempo, a equipe do Falcon não demonstrou o mesmo desempenho da etapa inicial. O time colorado dominou as ações e aos 41 minutos, o meia Doda marcou o segundo dos donos da casa. Final de jogo: Sergipe 2×1 Falcon.

O Sergipão 1Xbet segue neste domingo e só será finalizado no dia 23. Acompanhe os confrontos:

16 de janeiro (domingo)

16h – Itabaiana x Maruinense, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

19 de janeiro (quarta-feira)

15h30 – América de Propriá x Boca Júnior, estádio Miguel Queiroz, Porto Real do Colégio – AL

22 de janeiro (sábado)

16h – FreiPaulistano x Confiança, estádio Titão, em Frei Paulo

23 de janeiro (domingo)

16h – Atlético Gloriense x Lagarto, estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória

Fotos: Mikael Machado

Fonte FSF