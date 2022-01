1ª Turma terá sessões telepresenciais em 26/1 e 2/2

A Coordenadoria da 1ª Turma (CDT1) do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) informa que, após deliberação do Comitê de Retomada do Serviço Público Pós-Crise, responsável pelo acompanhamento e implementação das medidas necessárias ao retorno das atividades presenciais, a 1ª Turma decidiu que as sessões ordinárias marcadas para os dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro serão realizadas de forma telepresencial.

Informa ainda que, após a próxima reunião do Comitê, quando serão decididas as novas ações, serão definidas se as demais sessões do mês de fevereiro serão realizadas de forma presencial ou telepresencial.

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região