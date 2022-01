Rodrigo Valadares é eleito a Político Revelação de Sergipe

Na última sexta-feira, 14, o Portal Imprensa 24h premiou os melhores do ano 2021 em diversas categorias e o deputado estadual, Rodrigo Valadares, foi eleito a Político Revelação de Sergipe. De fato, o parlamentar vem se destacando a cada dia mais na política sergipana, ainda mais por ser a principal voz da direita no Estado.

Rodrigo está em seu primeiro mandato na Casa Legislativa, onde vem executando um excelente trabalho, e já mira uma vaga na Câmara Federal no próximo ano, a fim de defender as pautas direitistas nacionais, em prol das famílias, do conservadorismo, da liberdade e de outros.

Em seu ano destaque enquanto político, o deputado relembra os pontos mais importantes de seu mandato na Assembleia Legislativa. Tratando-se de um ano atípico, em razão da permanência da pandemia da Covid-19 e suas variantes, grande parte de suas lutas estiveram relacionado a essa nova realidade. “Nós mantivemos na luta na Assembleia Legislativa de Sergipe para que a gente pudesse vencer e superar a pandemia. E claro, não separando vidas do sustento, porque a gente sabe que uma coisa está interligada à outra”, disse.

O parlamentar destacou ainda a sua defesa à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid em Sergipe, a fim de trazer retorno a população sobre os bilhões enviados pelo Governo Federal ao Estado, além dos 5 milhões de reais gastos com o Consórcio Nordeste, para a compra de respiradores que nunca chegaram.

O Projeto de Lei aprovado que o deputado enalteceu foi o Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual aprovado em junho, no qual foi coautor junto aos deputados Luciano Bispo e Garibalde Mendonça, que traz mais transparência a gestão pública. “O Compliance nada mais é do que adequar as boas práticas da administração pública, nesse caso, às práticas administrativas comuns da empresa, ou seja, trazendo transparência, lisura e correção, para que a gente evite que haja desperdício de dinheiro, corrupção e malversação de verbas públicas”.

Na luta em prol da população, é importante ressaltar as emendas destinadas aos municípios sergipanos. “Sempre na luta de oposição para a população mais carente, tivemos emendas pagas em todo o Estado. Podemos destacar Simão Dias, onde fomos o parlamentar que mais levou emendas, um valor de quase 600 mil reais. Levamos emendas também para Aracaju, Poço Verde, São Cristóvão, para projetos sociais, enfim, diversas atuações em todo o Estado de Sergipe”, disse Rodrigo.

Por Luísa Passos