Ações da câmara do jovem empresário da Fecomércio irão estimular ambiente de negócios

A Câmara do Jovem Empresário da Fecomércio-SE realizou, na sexta-feira (14), uma reunião na sede da federação para planejar a retomada das ações para este ano de 2022. A conversa foi conduzida pelo coordenador da câmara, Albérico Júnior, e contou com a participação dos líderes e integrantes dos comitês de trabalho da câmara e do superintendente do Sebrae-SE, Paulo do Eirado. Por meio da execução desse plano, o ambiente de negócios sergipano deve ser estimulado, o que deve criar um cenário de empreendedorismo mais favorável para o segmento empresarial.

O diretor superintendente do Sebrae-SE, Paulo do Eirado, participou da reunião e explicou como a entidade pode contribuir para o desenvolvimento das ações planejadas pela câmara.

“A Câmara está muito focada, de maneira muito assertiva, para as propostas de desenvolvimento econômico e social para Sergipe. Tudo que trouxeram como orientação e diretriz, casa com a missão do Sebrae, casa com os projetos que o Sebrae já tem, de forma que não haverá dificuldade nenhuma para que o Sebrae possa fomentar e estar participando diretamente para que essas ideias se tornem realidade”.

As ações da Câmara estão sendo elaboradas através de três focos de atuação, que vai ser desenvolvido por três comitês de trabalho. Para o desenvolvimento de projetos e a desburocratização de processos legais, foi criado o comitê de políticas públicas. Devido às transformações digitais, a Câmara também planeja formar mão de obra capacitada para trabalhar com mídias digitais, área que oferece muitas oportunidades. Para isso, foi criado o comitê de fomento ao empreendedorismo. A última das três principais ações da Câmara é direcionada ao turismo, e está sendo liderada pelo comitê de turismo. O desejo da Câmara de Jovem Empresários é trazer uma identidade turísticas para Sergipe, por meio de locais desconhecidos do público geral.

Os micro e pequenos empresários são os principais alvos dessas iniciativas que estão sendo desenvolvidas. O coordenador da Câmara do Jovem Empresário da Fecomércio-SE, Albérico Júnior, ressaltou o papel da câmara para esse perfil de empresário que é maioria no ambiente de negócios.

“As ações desenvolvidas nos comitês, fomento ao empreendedorismo, turismo e políticas públicas, estão direcionadas para o micro e pequeno empresário. A ação de desburocratização, que é você abrir a sua empresa, ter o CNPJ e abrir as portas, que no momento é um processo muito burocrático, vai beneficiar o pequeno, que está abrindo agora e que iria quebrar antes de se regularizar. Todos os três projetos irão impactar no sentido geral os micro e pequenos empresários”.

O superintendente do Sebrae-SE, Paulo do Eirado, destacou a importância de projetos com esse tipo de viés.

“A microempresa tem demonstrado, especialmente nessa crise atual, que é a grande força de trabalho, tanto na geração de emprego, como também na resposta para sair da crise. Ela é bem mais ágil, é bem mais rápida. No caso particular de Sergipe, estamos a 16 meses consecutivos, com geração positiva de empregos dentro das pequenas e microempresas, isso é um fator bastante positivo, uma notícia boa, principalmente quando estamos vivendo um momento tão delicado com essa pandemia”.

A ocasião também contou com a participação de Gabriel Reis, jovem empresário que iniciou sua trajetória profissional com o projeto Lead (Laboratório de Educação e Aprendizagem Digital do Centro de Excelência Atheneu Sergipense), desenvolvido pelo colégio Atheneu e que tem o intuito de levar qualificação digital para estudantes de ensino médio, por meio da plataforma Alura.

Por James Silva