Arauá, Maruim e Feira Nova também são contempladas com emendas do deputado Zezinho Sobral

Recursos foram destinados para fortalecer ações de infraestrutura e de educação

Sempre priorizando o diálogo com as comunidades para ouvir as necessidades e fazer as intermediações, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) percorre os municípios, trabalha e dá resultados ao povo sergipano. Recentemente, o parlamentar destinou emendas impositivas para fortalecer ações de alguns municípios, entre eles Arauá, Maruim e Feira Nova.

“Construímos nossas emendas a partir do diálogo e da identificação de demandas in loco. Ouvir as pessoas é essencial. Sem dúvida, os recursos ajudarão no cuidado dos munícipes, na valorização da comunidade e no aprimoramento dos serviços prestados. Nosso objetivo é garantir que cada recurso seja aplicado no atendimento aos anseios da população”, afirmou.

Para o município de Arauá, Zezinho Sobral destinou emendas impositivas no valor de R$ 200 mil para que seja feita a iluminação do trevo da entrada da cidade. “O dinheiro já está na conta da Secretaria de Obras do Município para que a obra seja realizada. A iluminação é uma necessidade muito solicitada pelos moradores”, ressaltou Sobral, que também contribuiu com emendas para a construção da base para a caixa d’água no povoado Camboatá.

O município de Feira Nova também foi contemplado. Zezinho Sobral destinou R$ 215 mil das emendas para o calçamento das ruas do povoado Malhada do Pau Ferro, cujo órgão executor da obra será a Secretaria Municipal de Obras. “Nosso mandato tem muita presença e ações amplamente divulgadas e com resultados positivos para o povo de Feira Nova. Sempre estou no município, povoados e na região para conversar com os moradores, ver o que precisam e fazer interlocução com o Estado para contribuir e resolver”, destacou.

As melhorias estruturais de escolas também são prioridades no destino das emendas impositivas de Zezinho Sobral. O deputado disponibilizou R$ 50 mil para contribuir na reforma predial do Colégio Estadual Felipe Thiago Gomes, unidade da Rede Estadual de Ensino que atende alunos do ensino médio e do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). “É gratificante colaborar com a melhoria estrutural das unidades escolares. Nossos alunos, professores e todos servidores precisam e merecem. Acompanharei de perto a execução dos avanços feitos pela Secretaria de Estado da Educação, da mesma forma que venho fazendo com as escolas de Laranjeiras e de outros municípios”, declarou.