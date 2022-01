Carro da Vacina aumenta número de aplicações em 24% em uma semana, diz secretaria da saúde

Há cerca de um mês, a Prefeitura de Aracaju vem realizando a ação itinerante do ‘Carro da Vacina’. Na semana de 10 a 14 de janeiro, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) mudou a estratégia da ação e vacinou 922 pessoas, 24% a mais em relação à semana de 3 a 7, na qual foram vacinadas 744 pessoas.

Agora, o carro da vacina percorre as ruas dos bairros com maior número de pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal. Inicialmente, o veículo ia aos bairros, mas aplicava as vacinas em pontos fixos.

Desde a implementação dessa estratégia, 3.950 pessoas já receberam o imunizante no carro da vacina. Secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza destaca que a mudança na atuação da equipe possibilitou que mais pessoas pudessem receber o imunizante.

“Atingimos o público que, por algum motivo, não conseguia buscar a vacina nas Unidades Básicas de Saúde [UBSs]. Colocamos em prática a estratégia da vacinação itinerante nos bairros da cidade com o carro deixando de ser fixo em um lugar e passando a percorrer as ruas, aumentando com isso em 24% o número de vacinados em uma semana. Paralelo a essa ação, foi mantida a vacinação contra a covid-19 nas UBSs. Reforçamos a importância de se proteger contra o coronavírus, se vacinando e mantendo as medidas sanitárias, principalmente com uso da máscara e distanciamento social”, explica Waneska.

Programação

A partir desta segunda-feira, 17, o carro da vacina está percorrendo o bairro Centro e adjacências com elevado índice de pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal. O Centro será o segundo contemplado nessa nova fase da vacinação itinerante. Até a próxima sexta-feira, dia 21, das 8h às 12h e das 14h às 17h, o carro da vacina percorrerá ruas, avenidas e travessas do bairro.

Acesso

Para ter acesso à dose do imunizante (D1, D2 ou dose de reforço) basta ter idade acima de 12 anos, apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência de Aracaju e documento com foto.

Atualmente, em Aracaju, 522.420 pessoas receberam a primeira dose contra a covid-19, e 479.170 completaram o esquema com as duas doses. Das 44 Unidades Básicas de Saúde que aplicam a D1, D2 e a dose de reforço, 40 funcionam das 8h às 16h e outras quatro ficam com a sala de vacina abertas até as 18h.

