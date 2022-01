Defesa Civil envia engenheiros civis para ajudar na reconstrução de moradias atingidas pelas chuvas na Bahia

Profissionais foram designados para os municípios baianos de Boa Vista do Tupim, Ibicaraí e Ilhéus

A fim de dar suporte à população dos municípios baianos atingidos pelas chuvas desde o mês de novembro de 2021 e que resultaram na destruição de centenas de residências, ocasionando um alto índice de famílias desabrigadas e desalojadas, o Governo de Sergipe, atendendo mais uma vez à solicitação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedetec), e por meio do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec) enviou quatro engenheiros civis que irão contribuir na avaliação das residências destruídas no período chuvoso, para os municípios de Boa Vista do Tupim, Ibicaraí e Ilhéus, no extremo Sul do estado da Bahia.

Além de prestar apoio às vítimas, a missão tem como objetivo maior avaliar os prejuízos físicos sofridos pela população e a partir do resultado, incluí-los no Plano de Reconstrução de Casas do Governo Federal, que nesse primeiro momento foi dividido em quatro grupos geográficos e visa atender 898 unidades habitacionais em 21 municípios dos estados da Bahia e Minas Gerais que enviaram relatórios pleiteando o benefício, dos quais nessa primeira etapa fará a avaliação de 652 casas, o que representa 73% do montante pleiteado.

De acordo com o Diretor do Depec, tenente-coronel, Luciano Queiroz, a princípio, a estadia dos profissionais será de poucos dias. “O corpo técnico de Sergipe está representado pelos engenheiros civis Moacir Ribeiro e Silvio Prado que integram o Grupo de Apoio aos Desastres (Gade) que junto aos profissionais da Sedec, Bráulio Maia e Sérgio Pinto, farão vistoria, respectivamente nos municípios de Ilhéus e Ibicaraí e Boa Vista do Tupim, durante o período de quatro dias, podendo estender a permanência caso seja necessária”, ressaltou.

Foto: Ascom/Depec