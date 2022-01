Emsurb cobra cumprimento de deveres a donos bares da Orla Sul

Neste domingo, 16, após concluir a coleta de lixo na área dos bares e restaurantes da Orla Sul, deixando a extensão da faixa de areia e o calçadão limpos e organizados, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) verificou que permissionários continuam a destinar de maneira incorreta os resíduos que produzem.

Durante o monitoramento do serviço que acabara de ser prestado, a equipe operacional da Emsurb flagrou, por volta das 10h, a colocação de tonéis abarrotados de resíduos, por parte de um dos restaurantes, além de diversos sacos amontoados, inclusive causando transtornos ao trânsito local, fato que também exigiu a ação da Companhia de Policiamento de Trânsito (Cptran).

De acordo com o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, esta área é um importante atrativo turístico da cidade, e, aos domingos, nesta época do ano, especialmente, concentra grande número de visitantes e turistas.

“Neste sentido, a gestão municipal intensifica o trabalho, amplia o número de coletores e de agentes, mas os comerciantes, como permissionários, precisam cumprir com os seus deveres e compromissos”, destaca o presidente.

Na primeira semana deste mês, alguns comerciantes de bares e restaurantes instalados na região da avenida Inácio Barbosa se manifestaram, por intermédio da imprensa, para denunciar uma suposta falta de coleta de lixo na região, informação prontamente desmentida pela Emsurb, que ressaltou, na ocasião, o empenho da Prefeitura de Aracaju para dar celeridade, manter a regularidade e a qualidade do serviço de coleta de lixo na área, assim como ocorre nos demais bairros da capital.

Diante da situação, a empresa municipal ainda realizou visitas técnicas aos bares para reforçar com os proprietários as orientações referentes às formas de acondicionar, descartar e destinar os resíduos, além de repassar os horários da passagem do coletor.

Fotos: Ascom Emsurb