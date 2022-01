Um homem foi morto a tiros, na tarde desta segunda-feira (17), na porta de uma barbearia, localizada no Bairro São Carlos, em Aracaju.

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime e nem o paradeiro do autor do crime.

Quem tiver informações que possam contribuir com o trabalho da polícia deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.