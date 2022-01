Itabaiana vence Maruinense na 1ª rodada do Sergipão

A rodada de abertura do Campeonato Sergipano da Série A1, teve sequência na tarde deste domingo (16/01) com a partida entre Itabaiana e Maruinense. O confronto marcou a estreia das duas equipes no Sergipão. O estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana foi o palco da partida.

O tricolor da serra fez valer o mando de campo e venceu por 4×0. Na etapa inicial aos 33 minutos, o atacante Illa abriu o placar. E aos 41, o atleta Gustavo ampliou para o Itabaiana. No segundo tempo, aos 20 e aos 30 minutos, o meia Davi Ceará marcou dois gols para o time serrano.

O estadual teve início no sábado (15/01) com a partida entre Sergipe e Falcon na Arena Batistão. O time colorado venceu por 2×1 com gols de Alexandre Lazarini e Doda. A rodada terá sequência na quarta-feira. Acompanhe os confrontos:

19 de janeiro (quarta-feira)

15h30 – América de Propriá x Boca Júnior, estádio Miguel Queiroz, Porto Real do Colégio – AL

22 de janeiro (sábado)

16h – FreiPaulistano x Confiança, estádio Titão, em Frei Paulo

23 de janeiro (domingo)

16h – Atlético Gloriense x Lagarto, estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória

Fonte e foto FSF