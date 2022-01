Na última sexta-feira, 14, o Projeto Drible contra as Drogas, do Batalhão da Restauração, visitou três municípios sergipanos para a realização de palestras educativas para jovens que participam das atividades esportivas em parceria com o Drible e as suas respectivas escolinhas.

As cidades de Graccho Cardoso, Muribeca e Própria foram as cidades que receberam as atividades de hoje, mas todos os municípios parceiros, também, recebem todo o apoio e serviços do Projeto.

Foto assessoria