Neto Batalha ganha prêmio de vereador com maior atuação em 2021

Com 12 Projetos de Lei no primeiro ano de mandato e um trabalho incansável nas ruas de São Cristóvão, Neto Batalha foi eleito o vereador com maior atuação em 2021, segundo o tradicional portal de notícias, o Imprensa24h. Além de parlamentares, o site premiou os melhores empresários e empresas que se destacaram no cenário estadual no ano passado.

Pré-candidato ao cargo de deputado estadual, Neto Batalha tem se destacado como líder da oposição na quarta cidade mais antiga do Brasil. E na condição de vereador, atua como fiscalizador da administração pública nos quatro cantos da cidade. Visita postos de saúde, cobra transparência sobre os gastos com o dinheiro da Covid-19 e reivindica mais atenção para comunidades carentes da região.

Entre as principais conquistas em 2021, o parlamentar batalhou junto ao Governo do Estado para iniciar as obras de revitalização da rodovia SE 464 que liga São Cristóvão a BR-101. Também houve uma indicação na Assembleia Legislativa para tornar o Cristo Redentor de São Cristóvão um patrimônio cultural e histórico de Sergipe.

Outra pauta importante foi a defesa dos direitos de várias categorias, a exemplo de trabalhadores de saúde, professores, fiscais de tributos e aposentados que reivindicam melhorias junto à administração pública municipal.

