PM realiza policiamento estratégico durante a reaplicação do Enem

Já nas primeiras horas do último domingo (16), a Polícia Militar iniciou a escolta dos malotes com as provas destinadas ao segundo dia de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio em Sergipe (Enem 2021). O policiamento estratégico também contou com o reforço da segurança nos entornos dos estabelecimentos onde aconteceu o processo seletivo.

Assim como no primeiro dia de aplicação das provas, no domingo (09), as equipes da Polícia Militar escoltaram os veículos dos correios, responsáveis pelo transporte das provas, até os 47 locais de aplicação (sendo 39 escolas e 8 estabelecimentos penais) distribuídos em 34 municípios.

O Enem PPL, como foi denominado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é direcionado a adultos privados de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas que inclua privação de liberdade. Também participam desta etapa do processo, os isentos da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020, mas obtiveram judicialmente o direito de realizar a prova, como também, os candidatos que não fizeram as provas em novembro de 2021 por estarem com sintomas de doenças contagiosas, como a Covid-19, por exemplo.

“A nossa missão é realizar a escolta das provas e reforçar a segurança nos locais onde elas serão aplicadas para que tudo corra bem. Para isso, contamos com um efetivo de quase cem policiais militares, em escala de serviço extra, divididos em dez rotas”, explicou o subcomandante-geral da PMSE e coordenador estadual da operação, coronel Eliziel Rodrigues.

Todas as informações que estão ligadas direta ou indiretamente ao processo foram monitoradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Estadual – CICCE, localizado no Quartel Central da Polícia Militar, que recebe todas as ocorrências relacionadas ao processo seletivo.

Fonte: PM/SE