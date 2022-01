Polícia apreende arma de fogo e drogas na Zona Sul de Aracaju

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) apreenderam, na manhã desse domingo (16), uma arma de fogo e cerca de meio quilo de maconha no Conjunto 17 de Março, Zona Sul da capital. Um homem suspeito de ser proprietário do material ilícito resistiu à ordem para se render e atirou contra os policiais.

A ação teve início quando os militares realizavam o policiamento ostensivo na região e perceberam dois indivíduos transitando em uma carroça de maneira suspeita. Neste momento, para evitar a abordagem policial, a dupla fugiu em direção a uma rua de difícil acesso.

Mediante o apoio de outras equipes, os policiais intensificaram as buscas e localizaram a carroça, na ocasião, ocupada apenas por um dos suspeitos. Para fugir do cerco policial, o homem entrou rapidamente em uma residência, segurando uma arma de fogo.

Diante do flagrante, os policiais entraram na casa, onde foram recebidos a tiros pelo suspeito. Ele estava escondido em um dos cômodos e, apesar da ordem para se render, continuou os disparos contra os militares, que revidaram. O agressor foi atingido e socorrido imediatamente para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Com o suspeito, os militares apreenderam uma pistola PT 940 com dez munições, incluindo as três deflagradas contra a equipe policial. A arma possuía restrição de roubo e pertencia à Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE). Ainda durante as buscas na casa onde estava o suspeito, foram apreendidos um tablete de maconha, pesando cerca de meio quilo, 25 trouxinhas da mesma droga prontas para a comercialização e dois aparelhos celulares com restrição de roubo/furto.

O material foi encaminhado à Central de Flagrantes. Na delegacia foi confirmado que o suspeito respondia pelo crime de tráfico de drogas e estava em regime de liberdade provisória.

Fonte: Ascom PM/SE