Prefeitura certifica primeira turma do curso online de recepcionista

Com o intuito de ampliar a oferta de cursos online para a população, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), ofertou, no período de 15 de dezembro de 2021 a 13 de janeiro, a primeira turma do curso de recepcionista na modalidade à distância, capacitação com carga horária de 80h, cuja primeira turma, com 38 alunos, já está certificada.

A capacitação foi ministrada pela jornalista Hipácia Andrade, que apresentou aos alunos uma metodologia mais simplificada e dinâmica para este curso online a fim de que os estudantes se sentissem mais à vontade nesse formato de sala de aula virtual.

De maneira planejada, a Fundat aprimorado a oferta de cursos e oficinas de capacitação, e, ao implementar a oferta à distância, objetiva ampliar o quantitativo de vagas, proporcionar comodidade e intensificar a qualificação da população para o mercado de trabalho.

De acordo com a presidente da Fundat, Edivaneide Lima, ao planejar a oferta de um curso, o órgão visa tanto preparar para o mercado, quanto para a geração de renda. “Hoje em dia, esse é um dos nossos focos e pretendemos gerar mais renda para essas pessoas que enfrentam o desemprego”, explica.

Para Hipácia, os alunos da primeira turma online do curso de recepcionista puderam partilhar vivências com outros profissionais que não estavam qualificados para ocupar a função. “O curso ensina o cidadão a como lidar com pessoas e atendê-las da melhor forma possível”, afirma a instrutora.

Hipácia também ressalta que a primeira turma impactou positivamente, pois os alunos criaram uma rede de apoio entre eles para ajudarem uns aos outros. “É necessário ter empatia para lidar com pessoas. Ensinei sobre isso na metodologia de ensino ao decorrer das aulas do curso. Acredito que os alunos se superaram nesse quesito, pois houve bastante empenho e troca de aprendizados”, relata.

O conteúdo do curso consistiu em apresentar aos alunos modos de como se comportar, lidar com pessoas e atendê-las da maneira correta. A aluna Renata Guedes, 27, relata que o curso de recepcionista lhe proporcionou novos aprendizados. “O que aprendi durante as aulas foi importante para complementar a minha função de operadora de caixa. Acredito que ter feito o curso vai abrir portas para outras oportunidades no mercado de trabalho”, conta Renata.

Desempregada, a aluna Vanusa Chagas conta que participar do curso foi uma boa oportunidade de qualificação para todos que estiveram presentes. “O conhecimento nunca é demais, quem puder estar se aperfeiçoando e buscando uma qualificação é de extrema importância, pois o mercado de trabalho está cada vez mais exigindo pessoas qualificadas”, relata a aluna.

Raissa Gusmão, uma das certificadas na primeira turma, reforça a importância da capacitação, tendo em vista a competitividade do mercado. Para ela, a busca por capacitação e certificação “se faz mais importante do que nunca”.

“Agradeço pela oportunidade de fazer um curso gratuito que possui a carga horária mais extensa, na modalidade online, visto que ainda é preciso cumprir com as medidas sanitárias, pois ainda são necessárias, sem deixar de realizar as atividades curriculares e interações propostas. É uma grande oportunidade de aprendizado”, afirma Raissa.

Fonte e foto assessoria