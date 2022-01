Rede estadual inicia 1ª etapa da matrícula 2022 nesta segunda

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) inicia nesta segunda-feira(17), estendendo-se até o dia 21, a primeira etapa da Matrícula Online da rede estadual com a renovação automática dos alunos já matriculados nas 322 escolas estaduais. Nesta fase, também serão feitas a impressão das atas de rendimento dos estudantes e atualização dos dados cadastrais, cujo procedimento é realizado internamente. Este ano, os estudantes terão direito a uma novidade: o uniforme escolar (duas camisas). Além de outros elementos, como o kit de material escolar, composto por 27 itens, e os livros didáticos.

Nesse período de matrícula, uma equipe estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, para esclarecer eventuais dúvidas da comunidade escolar por meio do telefone 0800-285-5321, além do chat online no próprio Portal da Matrícula. As escolas da Rede Estadual também disponibilizarão os seus laboratórios de informática e outros equipamentos, bem como servidor para auxiliar na realização do procedimento.

Após a renovação automática, a campanha de matrícula seguirá com o seguinte cronograma: de 24 a 28 de janeiro, acontece a matrícula de egressos, período reservado para o estudante da rede estadual fazer a mudança de escola no Portal da Matrícula Online. Já a terceira e última etapa, de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, será a matrícula dos alunos oriundos de outras redes de ensino que desejam ingressar na rede estadual.

De acordo com a diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), professora Joniely Cruz, a campanha da Matrícula Online 2022 traz algumas novidades. “Esse ano o nosso portal passou por uma reformulação para atender as normativas e ofertas do Novo Ensino Médio, bem como também as demandas e oferta da Educação Profissional e Técnica (EPT). O ambiente vem com uma nova cara e layout para atender esses novos contextos da educação básica na rede estadual de ensino”, explicou.

Documentação

As matrículas online deverão ser realizadas no horário das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira. Já a efetivação da matrícula se dará com a entrega da documentação na instituição de ensino, o que deverá acontecer até o primeiro dia de aula. Será exigida a seguinte documentação: comprovante de matrícula online; original ou fotocópia de certidão de nascimento, do documento de identidade ou CPF; Número de Inscrição Social (NIS), quando houver; Guia de Transferência ou Declaração; comprovante de residência, quando houver, Termo de Responsabilidade; Termo de Autorização do Uso de Imagem; Termo de Autorização do Uso de Dados Cadastrais, cartão de vacinação para as crianças de até seis anos de idade; e duas fotografias 3×4.

Novo Ensino Médio

A matrícula nas turmas de 1ª série, bem como nas turmas de 1ª e 2ª séries nas escola- piloto do Programa de Apoio à Implementação do Novo Ensino Médio (ProNEM), será efetuada com os seguintes encaminhamentos: O estudante será matriculado no conjunto de componentes curriculares pertencentes à Formação Geral Básica e aos Itinerários Formativos, indissociavelmente; as escolas-piloto do ProNEM deverão ofertar, no mínimo, duas opções de Itinerários Formativos, em áreas distintas, ou de forma integrada, segundo a capacidade de oferta das Instituições Educacionais, permitindo ao estudante da 2ª série a matrícula em diferentes arranjos curriculares, por município em que houver matrículas de ensino médio. Além disso, o estudante poderá cursar a Formação Geral Básica em uma instituição de ensino e o Itinerário Formativo em outra da rede estadual ou de outras redes, gerando dupla matrícula junto ao SIGA/SIAE. Acesse o Portal da Matrícula: matriculaonline.seduc.se.gov.br

Fonte e foto Seduc