Ricardo Vasconcelos recebe prêmio por melhor projeto de lei em Sergipe em 2021

A premiação realizada pelo site Imprensa 24h, na noite da última sexta-feira (14), condecorou o vereador Ricardo Vasconcelos (REDE), na categoria de melhor projeto de lei de Sergipe em 2021.

O prêmio é organizado pelo portal Imprensa 24h e marcou o reconhecimento público de diversas autoridades dos 3 poderes e da população geral entre as pessoas que mais se destacaram na sociedade sergipana no ano de 2021.

O parlamentar se destacou pelo projeto que proíbe, a utilização de sacos plásticos para acondicionar faturas das concessionárias de serviços públicos e dá outras providências.

“É muito gratificante já no primeiro ano de mandato ser premiado com o melhor projeto de lei de 2021, agradeço ao Imprensa 24h pela realização do prêmio e ao jure que votou no projeto de lei mais benéfico para nossa cidade, esse é o nosso principal compromisso. Não posso esquecer de agradecer a população da nossa cidade que votou em mim e permitiu a realização desse sonho”, declarou o vereador Ricardo Vasconcelos.

Por Jéssica Amaral