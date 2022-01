São Cristóvão inicia vacinação de crianças com comorbidades

Nesta segunda-feira (17), o município de São Cristóvão deu início a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Nesta primeira etapa serão vacinadas as crianças que têm alguma comorbidade ou alguma deficiência física e neurodiversos (TDAH, TEA e deficiência intelectual).

Para vacinação, é necessário que a criança esteja acompanhada dos pais ou responsáveis. Os documentos para a vacinação são: Certidão de nascimento ou RG; Laudo médico ou receita médica que comprove a comorbidade; Cartão de acompanhamento para a comorbidade ou deficiência; Exames que comprovem a comorbidade.

A imunização dos pequenos estará acontecendo em 11 unidades de saúde que estão espalhadas em todo o território do município. As UBS terão espaços exclusivos para aplicação das doses. Para as crianças que são domiciliadas ou possuem dificuldades de locomoção, os pais ou responsáveis devem sinalizar na unidade mais próxima para que a vacinação aconteça em domicílio.

Atenção

Crianças que tenham apresentado sintomas gripais só podem se vacinar após o fim dos sintomas. Aquelas que testaram positivo para a Covid-19 só devem ser vacinadas após quatro semanas.

Pontos de vacinação

As crianças podem se vacinar nos novos pontos das Unidades do Programa Saúde na Hora, das 7h da manhã até às 19h:

UBS Massoud Jalali (Rosa Elze)- seg a sex

UBS Maria José Figueroa (Eduardo Gomes) – seg a sex

UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria) – seg a sex

UBS Jairo Teixeira (Centro Histórico) – seg a sex

UBS Raimundo Aragão (Alto da Divineia) – seg a sex

Ainda permanecem os seguintes pontos de vacinação, das 9h às 12h e das 13h às 16h:

UBS Irônia Maria Aragão (Romualdo Prado) – seg. a quinta

UBS Sinval José de Oliveira (São Gonçalo) – seg. a quinta

UBS Saúde Luiz Alves (Luiz Alves) segunda, quarta e sexta

UBS Antônio Florêncio (Tijuquinha) – segunda, quarta e quinta

UBS Bruno Kaique (Madre Paulina) – seg. a quinta

USF Tânia Santos Chagas (Colônia Miranda) – seg a sexta

Fonte: Ascom/Prefeitura de São Cristovão