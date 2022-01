Semana de Emancipação Política é comemorada em Telha

As festividades em comemoração aos 58 anos de Emancipação Política de Telha continuam. A Prefeitura promoveu dois shows na noite deste domingo, 16, na Praça de Eventos. Iniciando a noite, a cantora local, Maura Martes, subiu ao palco encantando a plateia com sua voz marcante e ecoou seus cânticos nos quatro cantos do Município que, segundo ela, “é uma terra abençoada”.

Em seguida, a Prª Midian Lima embalou a noite do público presente, que foi prestigiá-la na Praça de Eventos do Município. Com várias canções de sucesso que, atualmente, são responsáveis por grandes números de visualizações em seus canais musicais na internet, a cantora gospel ressaltou a importância de ter um gestor municipal que louva junto ao seu povo.

Emocionado, o prefeito Flávio Dias enfatizou que a gestão vem trabalhando incansavelmente nas melhorias do Município nesses últimos cinco anos e que o ensejo de comemorar com esse show é importante pois é a ocasião de agradecer pela oportunidade de ser telhense e de ter nascido num lugar abençoado.

“Esse evento é mais do que especial. É um momento que ficará marcado na história do nosso Município, um momento de louvor. Costumo dizer que essa festa aqui é para Deus. Ao longo da minha caminhada tive muitas tribulações e Deus usou a Prª Midian Lima para me trazer conforto e paz através das suas canções. Sempre falei para mim mesmo que se Deus me abençoasse eu iria levar essas bençãos para o povo dessa cidade e uma dessas bençãos está se concretizando hoje. Então aproveitem o momento e agradeçam a Deus pelas vitórias que conquistamos no dia a dia”, disse o prefeito no momento da festa.

Todos os protocolos sanitários determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, como a aferição de temperatura, uso de máscara na portaria e outras exigências foram obedecidos. A programação das festividades vai até o dia 20, com diversas ações de cidadania, além de inaugurações e práticas esportivas.

Texto e foto: Ascom PMT