Semana inicia com céu aberto e temperaturas acima dos 30,0°C

Chuvas leves ocorrerão de forma pontual e em períodos distintos nos territórios do Alto Sertão, Agreste Central, Grande Aracaju, Leste e Sul Sergipano

O escoamento anticiclônico que vem atuando na faixa leste do Nordeste desde os últimos dias, favorece o transporte de umidade do oceano para o continente e tem possibilitado a presença de nebulosidade rasa e a ocorrência de chuvas pontuais, porém com a elevação das temperaturas máximas.

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), os próximos dias uteis no estado serão de tempo predominantemente nublado em alguns períodos, chuvas sem valores consideráveis em territórios, dias e períodos distintos e temperaturas máximas acima dos 30°C.

Para a tarde e noite desta segunda-feira, 17, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado em todos os oito territórios. No litoral, as temperaturas oscilam entre 24,5°C e 30,5°C e no interior de 21,1°C e máximas de 31,5°C.

Amanhã,18, espera-se precipitações leves durante a madrugada no Território Sul Sergipano e nublado nos demais. No período da manhã, chuvas leves no Território da Grande Aracaju e céu nublado ou parcialmente nublado nos outros sete. À tarde e à noite, a probabilidade é de céu aberto com poucas nuvens em todo o Estado. Os termômetros no litoral registrarão de 23,5°C a 30,5°C, já no interior do Estado as temperaturas variam de 20,5°C a 31,9°C.

Na quarta-feira,19, durante a madrugada e manhã, espera-se tempo nublado ou parcialmente nublado, céu aberto com poucas nuvens no período da tarde e parcialmente nublado à noite, ao longo de todo território sergipano. As temperaturas mínimas serão de 23,7ºC no litoral e 21,1°C no interior e as máximas de 30,8°C e 32,9°C, respectivamente.

Para a quinta-feira, 20, espera-se chuvas leves no Território do Alto Sertão durante a madrugada e tempo nublado nos demais. Além deste território, a manhã também terá precipitações com a mesma intensidade em municípios do Agreste Central, Grande Aracaju, Leste Sergipano e tempo nublado nos demais. Tarde e noite de tempo nublado ou parcialmente nublado ao longo de todo o território Sergipano. As temperaturas variam em torno de 23,8°C a 31°C no litoral e de 21,5°C a 32,1°C no interior.

Fonte e foto ASN