Senadora Maria do Carmo Alves apela por ações que reduzam casos de síndromes respiratórias

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) chamou a atenção dos dados apresentados pelo boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado no último sábado (15), mostrando que houve um aumento de 135% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) das últimas três semanas de novembro em relação às três últimas semanas. “Essa síndrome tem afetado a população e fazendo com que hospitais e unidades de saúde lotados”, disse a senadora, ressaltando que no período citado, os registros saíram de 5,6 mil casos para 13 mil.

De acordo com o boletim, Sergipe está entre os 25 Estados que apresentam sinais de crescimento das doenças respiratórias. “É fato que os dados mostram um crescimento moderado para Sergipe, da ordem de 75%, mas é algo muito preocupante”, disse a senadora, ao apontar a necessidade das pessoas continuarem se cuidando, usando máscaras, fazendo constantes lavagens das mãos, uso de álcool para evitar contaminação.

“Os sintomas dessas viroses que estão aí são muito parecidos com os da Covid-19 que, também, continua crescendo e matando gente todos os dias”, advertiu Maria. A senadora citou informação do pesquisador Marcelo Gomes, responsável pelo InfoGripe. “Ele observou que a covid-19 cresceu de 4% para 30%, semanalmente e continua se espalhando e os números de laboratório indicam que esse aumento foi consequência tanto da epidemia de gripe quanto pela retomada do crescimento de casos de covid-19”.

Exames laboratoriais

Em todas as faixas etárias verifica-se aumento significativo de casos associados ao vírus Influenza A (gripe) ao final de novembro e ao longo do mês de dezembro, tendo inclusive superado os registros de covid-19 em algumas dessas semanas. No entanto, os dados relativos ao final de dezembro e à primeira semana de janeiro apontam para a retomada do cenário de predomínio da covid-19.

Na população infantil, na qual os vírus sincicial respiratório (VSR) e Influenza A ainda prevalecem, também verifica-se tendência de aumento nos casos positivos para a covid-19. O pesquisador Marcelo Gomes observa que o cenário de aumento de casos graves de Influenza e de covid-19, anteriores às festas de final de ano, sugerem que tais eventos podem ter representado risco significativo para a população, especialmente em eventos com muitas pessoas.

Da assessoria com informações da Agência Brasil